Ook al voel je je fit, check hoe het met je bloeddruk zit

Als je er op tijd bij bent kun je met een aantal leefstijlaanpassingen er vaak nog wat aan doen. Loek Peters (47) is acteur, spreker en ondernemer. Hij speelde talloze rollen. Maar welke rol speelt zijn bloedruk in zijn leven? “In 2014 deed ik mee aan Expeditie Robinson. Een medische keuring was vereist. Ik was wat te zwaar, mijn conditie was niet top, maar ik voelde me prima. Ik had er vertrouwen in. Tot de bloeddrukmeter een te hoge waarde liet zien. Dat had ik niet zien aankomen”, zegt Loek.