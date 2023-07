Ook na het winnen van de Straatprijs knipt kapper Harrie vrolijk door

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ze kunnen nog hartelijk lachen om het moment waarop Gaston namens de Nationale Postcode Loterij aanbelde. “De dag ervoor belde iemand om te vertellen dat we thuis moesten blijven om een prijs in ontvangst te nemen. Ik geloofde het eerst niet, dacht dat het een phishing-truc was. Bovendien hadden we voor die dag allemaal knipafspraken staan die we niet zomaar konden afzeggen. Ik stelde voor om dan maar naar onze zaak te komen.”

Zo geschiedde, en dus overhandigde Gaston – vanwege zijn glimmende schedel was een knipbeurt overbodig - de cheque met 25.000 euro vanuit de kappersstoel voor de spiegel aan Harrie en Karin. “We hadden zo’n prijs nooit verwacht. Al hoop je er natuurlijk stiekem altijd op – we spelen al 34 jaar mee met de Postcode Loterij.’’

Eerst knippen, dan proosten

Harrie en Karin, trotse eigenaars van Harries Hairline, waren niet de enige Tilburgers die in de prijzen vielen. “We zijn acht maanden geleden verhuisd en hadden ons lot gelukkig overgezet naar ons nieuwe adres. In het appartementencomplex waar we nu wonen, hadden zeven bewoners prijs.”

En hoewel 25.000 euro geen levensveranderend bedrag is, was het wel genoeg om het te vieren. “Nadat Gaston weg was, zijn we eerst gewoon verder gaan knippen. Eind van de middag zijn we met andere prijswinnaars uit de straat een borrel gaan drinken in het buurtcafé, dat was erg gezellig. Je moet het leven wel vieren hè?’’

Reis naar Curaçao

Het leven vieren deed Harrie, geboren en getogen in Tilburg, ook al zonder de Straatprijs. “Karin en ik zijn 38 jaar bij elkaar, we houden erg van uit eten gaan en wat drinken met vrienden. En voordat we de geldprijs wonnen, hadden we al een reisje naar Curaçao geboekt met onze kinderen en kleinkinderen. Daar hadden we voor gespaard en de reis was al betaald, maar voor de kosten van het verblijf was de Straatprijs natuurlijk heel welkom..’’

Volledig scherm © Marijn Scheeres

Harrie blijft gewoon knippen

En nee, de kniptarieven heeft Harrie niet opeens veranderd. “Er zijn nogal wat klanten die voor de gein vragen of ik vanwege die geldprijs nu gratis knip. Maar dan antwoord ik met een knipoog dat ik eigenlijk juist duurder moet worden; na het winnen van zo’n mooie prijs ben ik een exclusieve kapper geworden, dus moeten de tarieven eigenlijk omhoog.’’

Voor de goede orde: Harrie verandert het liefst zo weinig mogelijk. Zeker na de moeilijke coronajaren vindt hij zichzelf een gezegende ondernemer. “Ik knip al 42 jaar en vind het contact met de klanten en het vak inhoudelijk nog steeds heerlijk. Dus ik hoop het nog wel een jaar of tien vol te houden.’’

En dat is vooral ook goed nieuws voor zijn klanten. “Er zijn klanten die ik al 42 jaar lang knip; ze hopen dat ik nog honderd jaar blijf knippen.’’

