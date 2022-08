Ook toe aan een verfrissende na-de-vakantie-woonlook? Kom een dagje woonshoppen

Misschien deed je op vakantie leuke ideeën op in dat Franse winkeltje vol brocante of spotte je in Italië al de nieuwste najaarstrends. Een ding is zeker: jouw woonkamer is wel toe aan een frisse start. Nu de dagen korter worden en we met z’n allen meer gaan cocoonen, maken we het thuis ook weer gezelliger. Wel zo relaxed om na een lange werkdag - op kantoor of in je eigen werkkamer - weer ‘thuis te komen’ in een woonkamer met sfeer.

Alle topmerken onder één dak

Wat je wens(en) of veranderplannen ook zijn, eenmaal binnen in Woonmall Alexandrium kun je alle kanten op. Je vindt hier maar liefst 55 verschillende woonwinkels bij elkaar. Of je nu van minimalistisch, strak design, modern of klassiek houdt; alle topmerken zitten er. Van Goossens tot Piet Klerkx en van Lazzoni tot Natuzzi. Zo hoef jij niet stad en land af, maar ga je gezellig een dagje woonshoppen in de Rotterdamse Woonmall. En heb je eenmaal onderweg zin in koffie of ben je toe aan wat nieuwe shop-energie? Na een pauze in een van de verschillende mall-restaurants kun je weer fris en route.

Vraag advies bij je make-over

Passend bij de nieuwste woontrends van het komende (na)jaar shop je hier de leukste woonaccessoires; van kekke kussens, fluffy vloerkleden tot luxe lampen. Wil je echt rigoureus restylen en ga je voor een complete make-over? Vraag hulp en advies van een woonstylist in de winkel als je twijfelt over kleuren, stoffen, afmetingen of materialen. Kijk samen via een 2D of 3D-animatie hoe je, door te schuiven met meubels, je woonkamerindeling compleet verandert. En check dan gelijk of die nieuwe gordijnkleur wel matcht met jouw bank. Kies je nieuwe verlichting? Door het opstellen van een lichtplan – bijvoorbeeld bij Van den Heuvel Verlichting – creëer je altijd de juiste sfeer. Zo komt jouw droomhuis steeds dichterbij.

Volledig scherm © Woonmall Alexandrium

Nieuwste trends

De seventies look, oranje, bruin, felgroen en paars, vintage, hoogwaardig tapijt, duurzame materialen, banken met ronde afloop; we gaan het deze winter allemaal terugzien bij Woonmall Alexandrium. Dus kan je woonkamer wel een revival met wat fleurige tinten en vormen gebruiken? Kom dan zeker langs. Woonmall Alexandrium is 7 dagen per week geopend.