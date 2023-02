Waterschap LimburgDe extreme overstromingen in de zomer van 2021 staan bij veel Limburgers nog vers in het geheugen gegrift. Zo ook bij Maurice Schumacher. De foto waarop hij en zijn vrouw Romy tot hun middel in het water staan, ging de hele wereld over. “Je denkt, het is maar water. Maar de stank en de troep, die waren verschrikkelijk.”

Het water steeg als een malle

De regen valt in juli 2021 al dagen met bakken uit de lucht, maar in Hoensbroek blijft het nagenoeg droog. Toch krijgt Maurice ‘s middags een telefoontje van een vriend: ”Je moet nu naar huis komen, de auto’s veilig zetten.” Als hij de straat in komt, ziet hij een klein stroompje water de put inlopen. “Ik dacht nog, is dit alles?” Dat gevoel slaat razendsnel om. Het water stijgt snel en een half uur later staat het al zestig centimeter hoog op de binnenplaats.

Volledig scherm © Waterschap Limburg De paniek slaat toe en mensen komen aanrennen om te helpen. Iemand slaat Maurice een oranje handdoek om, want hij is inmiddels kletsnat. “In een totale adrenalinerush hebben we platen tegen de deuren getimmerd en alle spullen omhoog gezet. Op zo’n moment denk je niet meer logisch na, dan red je wat er te redden valt. Ik had net een nieuwe motor. Die heb ik door het kozijn naar buiten getrokken. We kregen dompelpompen, maar alles wat naar buiten werd gepompt kwam net zo hard weer naar binnen. Het water kwam door de muren het huis in. Op dat moment kwam het besef: tegen water kun je niet vechten”, zegt Maurice.

Romy en Maurice krijgen het advies om te evacueren, maar de twee peinzen er niet over. “Ik laat mijn huis niet onbeheerd achter.” Ze gaan een angstige nacht tegemoet, want het water blijft komen. Hoewel het die nacht ophoudt met regenen, duurt het nog tot het einde van de volgende dag voordat al het water is weggepompt. “Je doet ’s morgens wel droge kleren aan, maar tien minuten later sta je weer tot aan je middel in het water.”

Het hele huis was verzakt

Pas zes maanden na de overstroming kan de volledige schade worden opgemaakt. Door het wegpompen van het water blijkt ook het zand onder de fundering te zijn weggespoeld, waardoor het hele huis verzakt is. “Gelukkig kregen we alles vergoed van de verzekering en hebben we op wat schilder -en stucwerk na alles weer in oude glorie hersteld.”

Klimaatverandering

Het verhaal van Maurice en Romy staat symbool voor de ellende die veel Limburgers tijdens de overstroming over zich heen kregen. Helaas is door de klimaatverandering de kans op extreme weersomstandigheden toegenomen. Dat ook boeren last hebben van dit veranderende klimaat, lees je in het verhaal van boer Edwin over zijn gevecht tegen de extreme droogte.

Waterveiligheid en klimaatadaptatie zijn thema’s voor Waterschap Limburg, maar ook waterkwaliteit staat hoog op de agenda. Zo strijden ze tegen (drugs)afval in de Limburgse wateren, hier lees je hoe waterschapsinspecteur Rachèl er vat op krijgt.

