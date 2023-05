Op deze natuurbegraafplaats ontstaat een gevarieerd natuurgebied

De biodiversiteit op Maashorst wordt de komende jaren alleen maar groter. Door het natuurbeheer en de natuurontwikkeling komt alles weer tot leven en ontstaat er een gevarieerd natuurgebied. Het mooiste natuurmoment van Dion? “Daar hoef ik niet lang over na te denken. Vorig jaar was ik al vroeg in het bos om een urnengraf te maken. De dauw hing nog over de velden. Een groene specht vloog vlak langs me, landde op een tak en startte met ‘lachen’. Prachtig. Vervolgens wandelde er ook nog een ree met een ontbijtje in zijn bek voorbij op het pad: hij had een roos vast. Zulke ontmoetingen staan in mijn geheugen gegrift.”