Op deze school krijgen leerlingen meer ruimte om hun eigen leerproces vorm te geven

De innovatie sluit aan op de kernwaarde ‘zelfsturing’ één van de vier kernwaarden van de school. Leerlingen nemen (geleidelijk aan) meer regie over hun eigen leerdoelen. En denken zelf na over vragen zoals, wat en hoe wil ik leren, wat past bij mij, wat heb ik nodig? Mentoren, domeinbeheerders en experts zullen hen hierin begeleiden en ondersteunen.

Een schooldag vol zelfsturing

Er wordt elke dag gewerkt met basisblokken, keuzeblokken en Amadeus blokken. De basisblokken worden gevolgd met de gehele klas of clustergroep. Tijdens de keuzeblokken staat de leerling aan het roer en kiest zelf een les uit een bepaald aanbod. De mentor kan helpen bij het maken van de juiste keuze. Een keuzeblok kan zijn: in stilte aan je schoolwerk werken, een extra uitleg van een bepaald vak of een samenwerkblok om aan je schoolproject te werken.

Volledig scherm © Amadeus De Amadeusblokken zorgen voor de kers op de taart. De leerling kan kiezen voor extra verdieping van de basisvakken maar een leerling kan ook kiezen voor verbreding. Voorbeelden van Amadeusblokken zijn: extra taallessen, een jazzclub bij muziek, een project rondom jong ondernemen van bedrijfseconomie.

“De lessen duren 60 minuten en er is les tussen 9 (soms half 9) en 15.30 uur. Het aantal periodes gaat van vier naar drie periodes en we gaan meer ‘formatief’ handelen. Dat betekent dat de leerling samen met de expert/mentor of domeinbeheerder regelmatig kijkt of de leerling nog wel op schema ligt.”

Nog meer oog voor leerlingen

Om de behoeftes van de individuele leerlingen beter te zien wordt er sinds dit schooljaar gewerkt volgens een ‘Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie’. Experts en domeinbeheerders vormen kleine onderwijsteams (van gemiddeld 9 personen) die ieder gekoppeld zijn aan kleinere groepen leerlingen (ongeveer 90 à 120). Dit betekent dat er nog meer oog is voor wie de leerling is en wat die nodig heeft.

Nieuwsgierigheid en creativiteit

“We hebben gemerkt dat het in het begin even wennen was voor onze leerlingen, maar we zien nu dat ze het prettig vinden om zelf een bepaalde keuzevrijheid te hebben. Ze kunnen zich verdiepen of verbreden in vakken en onderwerpen waar ze even wat extra’s nodig hebben of waar ze zelf nieuwsgierig naar zijn.”

“Voor onze experts is het ook super leuk dat ze naast de basisstof ook hun creativiteit kunnen inzetten om andere lessen aan te bieden. Daar is een geweldig mooi en gevarieerd aanbod uit voort gekomen waar ik vol trots naar kijk. Denk bijvoorbeeld aan een dramaexpert die nu een cursus grimeren geeft, een Engels expert die samen met leerlingen Guardians of the Galaxy boeken leest of het project ‘When they see us’ een project over sociale uitdagingen.”

Volledig scherm © Amadeus

“En last but not least zijn we in de brugklas gestart met een nieuw vak ‘Ontmoeten en Verbinden’. In dit vak staan cultuur, traditie, filosofie, de online wereld, seksualiteit en relaties centraal. Een plek waar onze kernwaarden nieuwsgierigheid, dialoog en respect volledig tot z’n recht komen.”

Identiteit

Swenneker: “Naast deze veranderingen hebben we natuurlijk vastgehouden aan Amadeus identiteit: we zijn nog steeds een cultuurprofielschool en we werken we nog steeds met domeinen en laptops zoals we dit al jaren doen. Ik heb ontzettend veel zin in dit komende schooljaar.”

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze school? Bezoek dan onze informatieavond op 1 november.