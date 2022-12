Op een gezonde manier paar kilootjes kwijt: wat heb je aan je zorgverzekering?

IndependerHoe zit jij in je vel? Veel mensen zijn niet helemaal tevreden met hun gewicht en willen graag wat kilootjes kwijt. Het is belangrijk om dat op een gezonde manier te doen. Zoals het sporten weer oppakken en gezonde maaltijden koken. Kun je wel wat begeleiding gebruiken? Vanuit de zorgverzekering wordt verschillende hulp bij afvallen vergoed.

Overleg met de huisarts

Afvallen is best een uitdaging. Je moet je leefstijl veranderen en dat kost tijd. Mentaal kan het best lastig zijn. Heb je (risico op) diabetes of hart- en vaatproblemen? Dan is het advies om altijd met de huisarts te overleggen. Maar ook in andere gevallen kan het slim zijn om eerst naar de huisarts te gaan. Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer: “In overleg met de huisarts bepaal je welke begeleiding jij nodig hebt. Goed om te weten: een huisartsbezoek valt altijd onder de basisverzekering. Je betaalt ook geen eigen risico.”

Diëtist, gewichtsconsulent of leefstijlcoach?

Er zijn allerlei experts die je kunnen helpen met afvallen. Bas Knopperts: “We raden altijd aan om iemand te zoeken die is aangesloten bij een beroepsvereniging. Voor diëtisten is dat de Nederlandse Vereniging van Diëtisten of de Diëtisten Coöperatie Nederland. Voor gewichtsconsulenten de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Op zoek naar een leefstijlcoach? Controleer dan of deze is aangesloten bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN).”

Welke expert kan jou het beste helpen met het kwijtraken van die paar kilo? Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Heb je naast overgewicht ook andere gezondheidsklachten? Dan is een diëtist een goed idee. Wil je graag wat praktisch toepasbare tips? Dan kan een leefstijlcoach helpen met advies over voeding, beweging, slaap en stress. Bespreek met de huisarts welke soort expert bij jou past.

Niet alle hulp bij afvallen wordt vergoed

Goed om te weten: niet alle medische begeleiding bij afvallen wordt vergoed.

Per jaar wordt 3 uur dieetadvies vergoed door de basisverzekering. Je betaalt hiervoor wel eigen risico. Heb je meer uren nodig? Dit kun je laten verzekeren met een aanvullende verzekering. Je krijgt de vergoeding voor je bezoek aan de diëtist alleen als er een medische doel is.

Een bezoek aan de gewichtsconsulent wordt vanuit de basisverzekering niet vergoed. Een aantal zorgverzekeraars biedt hiervoor een aanvullende verzekering aan. Hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. De vergoeding voor een gewichtsconsulent bedraagt maximaal 500 euro per jaar. Je krijgt de vergoeding alleen wanneer de gewichtsconsulent is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland).

Wil je weten wat voor jou de beste polis is?

Psychologische hulp

Het kan zijn dat er factoren meespelen die het afvallen lastig maken. Ben je bijvoorbeeld een emotionele eter, of heb je last van eetbuien? Dan is het belangrijk om dit eerst aan te pakken, voordat je begint met afvallen. Doe je dat niet? Dan is de kans groot dat je na het afvallen weer terugvalt in je oude eetgewoontes. Via de huisarts kun je een doorverwijzing krijgen voor de juiste begeleiding. De basisverzekering vergoed psychologische hulp grotendeels. Je hebt wel een verwijsbrief nodig van de huisarts en een DSM-5 diagnose. Houd er rekening mee dat je eigen risico betaalt.

Zorgverzekering met app die helpt met gezonde leefstijl

Independer zorgexpert Bas Knopperts: “Veel zorgverzekeraars bieden allerlei gratis extra’s aan om je gezondheid te verbeteren. Denk aan een gezondheidsplatform met tips, een app om laagdrempelig vragen te stellen aan een huisarts of een app gericht op je mentale gezondheid. Ook zijn er verzekeraars die een online gezondheidscursus aanbieden om punten te sparen. Deze punten kun je weer inruilen voor korting op je zorgpremie of korting op sportartikelen.”

