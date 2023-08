Op Landgoed Mookerheide zorgt de natuur voor het graf

Jan komt graag op Landgoed Mookerheide. “Als vrijwilliger bij Natuurmonumenten loop ik na een excursie in het gebied vaak nog even langs de plek waar mijn ouders liggen. Mijn kleinzoon heeft op de paden van de natuurbegraafplaats heel wat meters gemaakt op zijn loopfiets.” Het is hier anders dan op de algemene begraafplaats waar zijn ouders eerst begraven lagen, vindt Jan. “Als het lange tijd droog was, hadden we het gevoel dat we er naartoe moesten om de plantjes water te geven en het graf te verzorgen. Nu zorgt de natuur voor het graf.”



Meer weten over natuurbegraven? Een vrijblijvend informatiegesprek met rondleiding door de natuur geeft de beste indruk. Mail voor een afspraak naar contact@landgoedmookerheide.nl of bel 024-2036230. Of vul het contactformulier in op de website, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.