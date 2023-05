Op pad met Tom on Tour: ‘Jonge mensen met dementie hebben hele andere behoeften’

Speciaal voor jonge mensen met een vorm van dementie is er Tom on Tour. Elke woensdag gaat wijkcoach Deborah de Ruiter er met een groep mensen tussen de 40 en 65 jaar op uit om samen iets leuks te doen. Wat dat is, bepalen de deelnemers zelf. “We beginnen de dag met koffie bij ActiVite Rijnzate. Van daaruit gaan we op pad. De ene keer maken we een stadswandeling, de andere keer volgen we een workshop of bezoeken we een museum. Onlangs zijn we met de trein naar Naturalis in Leiden geweest.”