Op vakantie naar fietsparadijs Sønderjylland

VisitDenmarkSønderjylland is een heerlijke streek in Zuid-Denemarken. Als je een écht buitenmens bent, hoort deze bestemming op jouw bucketlist. Aan de westkust wordt je verwelkomd door de natuurrijke Waddenzee. Aan de oostkust vind je fjorden met kristalhelder water en gezellige havenstadjes.

Trots als een pauw

Als de Denen Sønderjylland zeggen, klinkt dat als een koosnaampje. Ze zijn trots op het smalle stuk land in Zuid-Jutland. Je zou in ongeveer 3 á 4 uur tijd op een gewone fiets – het smalste stuk is zo’n 60 kilometer - van west naar oost kunnen fietsen. Op een gemiddeld fietstempo met wind mee. Maar eigenlijk wil niemand er zo snel doorheen fietsen. Behalve de wielrenners van de Tour de France, zij kunnen dit in anderhalf uur.

Tour de France in Denemarken

De start van de Tour de France 2022 is in Denemarken. De wielrenners starten hun eerste etappe in Kopenhagen. De tweede etappe gaat van Roskilde naar Nyborg. Daarna gaan ze tijdens hun derde etappe via Vejle en Sønderjylland richting de finish in het mooie zuidelijke plaatsje Sønderborg.

De renners gaan zelf te hard om van het natuurschoon te genieten, maar jij kan dat wel. Benieuwd welke routes er allemaal zijn en wat je onderweg kan tegenkomen? Verken hier alvast de schillende fietsroutes.

Bekijk hier alle tips:

Volledig scherm Sønderjylland vraagt erom soms even stil te staan; op een van de mooie stranden langs de route bijvoorbeeld. © Destination Sønderjylland

Perfecte afwisseling

Er zijn verschillende highlights en activiteiten waar je uit kan kiezen. Bezoek bijvoorbeeld Haderslev – aan het fjord. De dom is hier al eeuwenlang een plek waar alle aspecten van het leven wordt gevierd. Vanuit de verte kun je de toren al zien omdat deze iets hoger ligt dan de rest van Haderslev. Een leuke tip voor de afwisseling: neem het elektrische bootje genaamd Dorothea voor een tocht op het meer.

Klimmen en afdalen

De route naar het idyllische Aabenraa is een échte aanrader. Het heeft mooie vakwerkhuizen, geplaveide straatjes en een oude stadskern. Geniet van het uitzicht wanneer je de afdaling maakt naar het strand. Om vervolgens weer de kuitspieren aan het werk te zetten als je de Knivsbjerg beklimt. Dit is de hoogste heuvel van Sønderjylland. Denen noemen heuvels graag bergen, ook al is deze maar 97 meter hoog.

Waar het bos de zee kust

De Oostzeeroute, ofwel de Nationaalroute 8 (N80), is 820 kilometer lang en voert langs de kusten van de Oostzee. In het deel dat door Sønderjylland loopt fietst je over glooiende heuvels, door bossen die tot het water reiken, langs fjorden, door diepe tunneldalen en langs glasheldere wateren. Vergeet daarom niet je zwemkleding en een lekker gevulde picknickmand mee te nemen. Een leuk weetje; deze fietsroute is met een award bekroond. Zeker de moeite waard dus!

Uitdaging op de fiets

Veel bezienswaardigheden en mooie natuurbelevenissen kun je aan elkaar rijgen als je de Flensburg Fjord Route fietst. Deze route is 307 kilometer lang en is onderverdeeld in een zestal etappes, variërend van 30 tot 60 kilometer. Je komt langs het Flensburg-, het Als-, het Aabenraa Fjord en de Oostzee. Ook het koninklijk paleis Graasten, de slagvelden bij Dybbøl (en zijn historisch centrum) en de binnenstad van Sønderborg zullen je niet ontgaan. Omdat deze route deels door Duitsland gaat, is het slim om je paspoort mee te nemen.

De Denen staan voor je klaar

Mocht je panne krijgen, geen nood. Door de hele regio staan 60 bikestations waar je ieder moment van de dag terecht kunt met pech. Ze repareren hier ter plekke je band zodat je snel weer je weg kan vervolgen. Langs de Tour de France route door Sønderjylland vind je ook verschillende rustplaatsen bij de bikestations. Ideaal voor een picknick of om jezelf of je fiets even op te laden. Je kan ook genieten van de gastvrijheid van de Denen. Onder anderen bakkers en fietsvrienden bundelen hun krachten om voor fietsers overnachtingsplekken en sanitaire stops te regelen.

Compleet verzorgde fietsvakanties

Kies je voor gemak? Dan is een fietspakket misschien wat voor jou. Dit bevat verschillende B&B ’s langs de route, inclusief eten, route en bagagevervoer. Kijk op booksonderjylland voor de mogelijkheden.

Nieuwsgierig naar alle vakantiebestemmingen in Denemarken?

Neem een kijkje op de website of op booksonderjylliand.

Volledig scherm Geniet van het fantastische uitzicht op zee, het rustige fjord water en de afwisselende landschappen. © Destination Sønderjylland

