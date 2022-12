Op weg naar de top met het ‘Nederlands elftal’ van de bakkerswereld

Renske Huyben is stoer en houdt zich prima staande in de -vooral- door mannen gedomineerde bakkerswereld. Ze is onderdeel van het Boulangerieteam: ‘het Nederlands elftal’ van de bakkerswereld, dat deelneemt aan wedstrijden. De lat om toegelaten te worden, ligt hoog. Het lukte Huyben een plek te bemachtigen, als eerste vrouwelijk lid. Dat ze Meester Patissier wilde worden wist Huyben lang voordat ze aan haar studie begon, Patissier aan het Summa College in Eindhoven. “Als kind zag ik een documentaire over de hoogst haalbare titel voor Patissiers in Frankrijk. Toen wist ik: dat wil ik ook”.