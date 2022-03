Op weg naar een gezondere levensstijl

Elisabeth Strouven FondsTwaalf jaar geleden richtte kinderarts Anita Vreugdenhil het programma COACH op voor kinderen met overgewicht en obesitas die zijn doorverwezen naar het Maastricht UMC+. De effectiviteit van dit succesvolle programma is wetenschappelijk aangetoond: kinderen die deelnemen aan COACH leven gezonder en zijn gelukkiger. Het programma is met een aantal partners inmiddels doorontwikkeld binnen de stichting Your Coach Next Door. Anita: ’De kinderen moesten allemaal door de draaideur van het ziekenhuis en in feite was dat onwenselijk omdat ze niet ziek zijn. Your Coach Next Door speelt zich af in de wijk. Dicht bij huis dus beschikken kind en gezin onder de paraplu van COACH over een vaste coach in de vorm van een jeugdverpleegkundige. Die begeleidt en motiveert hen op weg naar een gezondere levensstijl.’