Op zoek naar een fijne werkplek? “Bij dit familiebedrijf is geen werkdag hetzelfde!”

NBC CongrescentrumOm het team uit te breiden is het NBC Congrescentrum hard op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen die hospitality, collegialiteit en fun hoog in het vaandel hebben staan. “Hospitality zit in het DNA van onze familie”, zegt eigenaar Justin van Hooijdonk die met passie het familiebedrijf runt. “Dat maakt het NBC Congrescentrum een warm bad voor onze gasten én collega’s.”

Hospitality first

Het NBC Congrescentrum heeft maar liefst twee evenementhallen en 34 vergaderzalen voor zakelijke evenementen. Het naastgelegen en bijbehorende Green Village is naast een zakelijke evenementenlocatie, dé plek voor een intieme trouwerij, borrel of verjaardagsfeest. Voor beide locaties zoekt het bedrijf naar nieuwe collega’s.



“Of het nu gaat om floormanagers, keukenpersoneel of een online marketeer: als je aan de slag wilt in een gezellig en hardwerkend team ben je bij ons van harte welkom”, zegt Justin. Ervaring is een pre, maar gevoel voor hospitality is belangrijker. “Hospitality is waar wij voor staan. Iemand die oog heeft voor onze gasten en er alles aan doet om ze in de watten te leggen, dat is wat we zoeken. Ongeacht je achtergrond, werkervaring of opleiding: bij ons krijg je de ruimte om jouw talenten te ontdekken.”

Geen dag hetzelfde

“Werken bij het NBC is goed georganiseerd, waardoor iedereen weet wat er verwacht wordt”, vertelt floormanager Raoul. “Zo kun je snel je eigen verantwoordelijkheden verdienen, wat het werk echt leuk maakt. Samen maken we van iedere bijeenkomst een succes.” Alex, medewerker technische dienst vult aan: “Inmiddels werk ik ruim vijftien jaar bij dit mooie familiebedrijf. Ik kan oprecht zeggen dat geen dag er hetzelfde is. Doordat we zoveel ruimte en spullen hebben, is er altijd wel iets te doen of te klussen. Tel daar het leuke team bij op en het plaatje is compleet.”

Meebewegen

Werken bij het NBC Congrescentrum betekent ook oog hebben voor elkaar, zegt Justin. “We streven altijd naar een goede work-life balance. Onze werktijden zijn geen standaard horeca uren, dus je hoeft niet alle weekenden, avonden of feestdagen te werken. Je kunt ook zelf kiezen of je drie, vier of vijf dagen per week wilt werken. Daarnaast kijken we goed naar wat onze mensen nodig hebben om met plezier aan de slag te gaan. We geven verantwoordelijkheid en bewegen met ze mee. Ook als het gaat om iemands privéomstandigheden hebben we daar oog voor.”

Be nice, be social & have fun

Volledig scherm “Bij het NBC staat iedereen altijd voor elkaar klaar en helpt je waar nodig. We motiveren elkaar om jezelf te blijven ontwikkelen”, vertelt marketing-assistent Maxime. “Elk dag leer ik weer iets nieuws. Ik krijg veel ruimte om te blijven groeien en ga altijd met plezier naar mijn werk.’’ Ook ontspanning is belangrijk in het bedrijf, volgens Maxime. “Zo lunchen we altijd samen, hebben we op maandag een sportsessie en borrelen we graag in onze eigen bruine kroeg. Dat is niet alleen gezellig, maar ook belangrijk voor de teamspirit.”

Zie jij jezelf bij dit familiebedrijf aan de slag gaan als floormanager, online marketeer of zelfstandig werkend kok? Of zoek je een uitdagende stage of een andere baan? Bekijk hier alle actuele vacatures.