Op zoek naar een lente recept? Probeer deze Vietnamese lenterollen

Vietnamese lenterollen “Goi Cuon”

Ingrediënten

Dipsaus

100 ml water 4 el suiker 5 el ca com vissaus 4 el verse limoensap 1 tl fijngehakte knoflook 1 fijngesneden rode peper

Bereidingswijze

Vissaus ‘’Nuoc cham’’ 1. Roer in een sauspan op zacht vuur de suiker en 100 ml water totdat het is opgelost. Haal de pan van het vuur en laat het afkoelen. Voeg vervolgens de fijngehakte knoflook, de rode pepers en de vissaus toe. Schenk ten slotte het citroensap erbij.

2. Snijd de komkommer en de wortel in fijne repen. Blancheer de garnalen tot ze gaar zijn en halveer ze. Kook de rijstvermicelli tot ze zacht zijn en spoel ze daarna af met koud water. Was de sla, goed laten uitlekken en eventueel droog deppen.

3. Vul een grote kom met lauw warm water. Houd het rijstpapier met twee handen vast en dompel het vervolgens voor enkele seconden in het water tot het buigzaam is. Leg het vochtige rijstpapier plat op het bord. Zorg dat alle ingrediënten in het midden liggen en laat aan beide kanten ongeveer een rand van 5 cm vrij. Leg eerst een blaadje sla op het vel, als tweede de rijstvermicelli, daarboven op de komkommer, wortel, basilicum, munt, koriander en de garnalen.