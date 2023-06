Op zoek naar een recreatiewoning? Hier woon je middenin de natuur

MM designWonen terwijl je geniet van de natuur? Vlak onder Spijkenisse zit een prachtig natuurgebied. Met een fikse oppervlakte van 300 hectare zit je hier in het Bernissegebied tussen het groen en water. Er zijn nu (recreatie)woningen beschikbaar voor de verkoop in het park Zuytland Buiten.

Nieuwe woningen

Volledig scherm © MM design Het recreatiepark Zuytland Buiten bestaat al langer. Het park bevindt zich op iets meer dan een half uur rijden van Rotterdam. Nu worden er nieuwe recreatiewoningen gebouwd. Op langere termijn kun je hier mogelijk zelfs permanent wonen. De eerste fase van het project is nu afgerond en daarmee zijn de eerste 19 woningen af. Rond de zomervakantie dit jaar worden de woningen uit fase 2 opgeleverd. Bouwfase 4 is de laatste fase en wordt begin 2024 opgeleverd.

Deze zomer er al in

In totaal worden er 76 nieuwe recreatiewoningen gebouwd in het groene gebied. Het grootste deel van de eerste woningen is al verkocht. Enkele staan nog te koop. Mocht je deze zomer al in de recreatiewoning willen trekken, dan is dat nu nog mogelijk. Er zijn verschillende woningtypes, en daarmee voor ieder wat wils.

Alles op fietsafstand

In Zuytland Buiten woon je heerlijk aan het water, omringd met groen en altijd in de buurt van de nodige faciliteiten. Supermarkten, horeca, sport en cultuur: het is allemaal op fietsafstand. Met de auto ben je in 35 minuten weer in Rotterdam of met een half uur op het strand van het Haringvliet of Rockanje. Daarmee is het een ideale plek om te genieten van de rust en de omgeving.

Woningtypes

Volledig scherm © MM design Net als vaak het geval is bij reguliere nieuwbouw, hebben de recreatiewoningen van Zuytland Buiten een warmtepomp, zijn ze gasloos en goed geïsoleerd. De woningen zijn geschikt voor 4 tot 6 personen. Type Rietzanger is gelijkvloers en geschikt voor vier personen. Beide slaapkamers hebben een eigen badkamer bij deze woningen.

De Kuifduiker en Strandloper hebben twee verdiepingen: boven de slaapkamers en badkamer, beneden de woonkamer en keuken. Beide woningen hebben twee of drie slaapkamers. Het is aan jou of je de woning koopt met een compleet interieur of je eigen meubilair meeneemt.

Wonen of recreëren: hoe zit dat?

Volledig scherm © MM design Een recreatiewoning is natuurlijk bedoeld als vakantiewoning. De ontwikkelaar is gestart met een procedure om wonen op het park mogelijk te maken. Je mag nu in deze woningen het hele jaar verblijven, dus 365 dagen per jaar recreëren. Je woonadres mag op dit moment alleen niet op het park zijn.



Wil je meer weten over de woningen die nog te koop staan en gebouwd worden? Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met de makelaar via 06 149 33 860 of info@bogvastgoedbeheer.nl.