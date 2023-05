Op zoek naar persoonlijke thuiszorg? ‘Wij willen dat iemand goed oud wordt’

Thuiszorg INISSteeds meer mensen blijven tot op hogere leeftijd zelfstandig thuis wonen, ook al hebben ze zorg nodig. Dat kan ondersteuning in de huishouding zijn, of wijkverpleging aan huis. Oog voor zowel de cliënt als de zorgmedewerker is daarbij heel belangrijk, zegt zorgmanager Alex Stamatoyannis. “Ook als je daarvoor soms buiten de gebaande paden moet treden.”

Waar wordt een cliënt gelukkig van? “Dat zou elke zorgmedewerker zich moeten afvragen zodra hij bij een cliënt over de drempel stapt”, zegt Stamatoyannis, naast zorgmanager ook kwaliteitsfunctionaris bij Thuiszorg INIS, een kleinschalige organisatie die een persoonlijke aanpak centraal stelt. “Soms betekent dit dat we buiten de gebaande paden moeten treden”, zegt de zorgmanager. “Als we zien dat veel cliënten blij worden van iets wat niet binnen een standaard procedure past, dan moeten we erover nadenken of we het toch kunnen doen.”

Begrijpelijk zorgdossier

Een goed voorbeeld hiervan is het zorgdossier van de thuiszorgorganisatie. “Ongeveer acht jaar geleden hebben we dit zorgdossier dat bij cliënten thuis ligt volledig herzien, met input van zowel cliënten als medewerkers,” zegt Stamatoyannis. “We willen dat onze zorgverleners ermee kunnen werken, maar het moet ook begrijpelijk zijn voor de cliënten zelf. Samen met hen hebben we het dossier opnieuw vormgegeven, zodat iedereen het fijner vindt om te gebruiken.”

Intakegesprek

INIS streeft naar het leveren van persoonlijke zorg, afgestemd op de reële behoeften van een cliënt. Dat begint al bij het intakegesprek. “We proberen zoveel mogelijk informatie te achterhalen over iemands achtergrond. We vragen echt door: wie is de cliënt, waarom is er hulp nodig, welke ziektebeelden zijn er, heeft iemand contacten in de buurt enzovoort. Zodat als er iets gebeurt, we daar meteen op kunnen inspelen.”

Continuïteit waarborgen

Het bieden van structuur staat centraal in de aanpak van INIS. Zo krijgen cliënten die naar Thuiszorg INIS bellen te maken met een vaste medewerker die op de hoogte is van hun situatie. Ook thuis hebben cliënten zoveel mogelijk te maken met slechts één huishoudelijk medewerker. “Dit doen we om de continuïteit te waarborgen. Hoe langer een zorgmedewerker ergens komt, hoe beter hij de cliënt en diens situatie leert kennen en eventuele afwijkingen in gedrag of routine zal opmerken.”

Volledig scherm © Thuiszorg INIS Vooral mensen met dementie zijn hier volgens Stamatoyannis bij gebaat. “Stel, een cliënt wordt vergeetachtig en weet niet meer waar zijn of haar huissleutels liggen. In dat geval schakelt de verzorgende direct met de familie om te overleggen of het misschien handig is om de sleutels op een andere plek te bewaren. Wij zijn dus niet alleen maar de dienstverlener die komt poetsen en weer vertrekt.”

Cliënt behoudt regie

De zorgmanager benadrukt dat de regie altijd bij de cliënten ligt. “Mensen die voor het eerst zorg of ondersteuning krijgen, zijn vaak bang dat wij hen alles uit handen nemen en dat ze geen baas meer zijn in hun eigen huishouden. Wij willen juist de cliënten betrokken houden en samen met hen aan de slag. Het is belangrijk dat zij zich gezien en gehoord voelen, en in hun waarde gelaten. Bovendien, als je iemand alles uit handen neemt gaat hij of zij sneller achteruit. Terwijl wij willen dat iemand goed oud wordt.”

Oog voor medewerkers

Behalve oog voor haar cliënten Thuiszorg INIS heeft dat ook voor haar medewerkers. “We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen. Zo hoeven vakanties niet al ver van tevoren doorgegeven te worden. We zijn graag op de hoogte van de persoonlijke omstandigheden van onze medewerkers, zodat we er rekening mee kunnen houden”, aldus Stamatoyannis.

