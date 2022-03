Open dag bij Monuta Afscheidshuis Den Haag op 30 april

“De 24-uurssuites zijn erg ruim, met een zithoek waar nabestaanden een kopje koffie kunnen drinken”, vertelt locatiemanager Frank Schmitjes. “Er hangt een huiselijke sfeer, met warme kleuren. De familie kan hier op een intieme manier afscheid nemen van hun dierbare, maar zich ook even rustig terugtrekken. De suites faciliteren we vanuit de begraafplaats, zodat er altijd een bekend gezicht in de buurt is. De klassieke aula ondersteunt het intieme gevoel. De Pisuissekapel dateert van 1929, maar voldoet aan de eisen van nu. Zo is het mogelijk een uitvaart te streamen. Deze streamingsmogelijkheid gebruiken we ook tijdens de open dag. Wanneer iemand niet in staat is de open dag te bezoeken, kunnen de lezingen worden bekeken via de livestream. Bezoekers mogen op hun eigen tempo de rondleiding volgen. We stellen een plattegrond beschikbaar die hen via de aula over de begraafplaats leidt naar de 24-uurskamers. Daar is er de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en drankje.’’