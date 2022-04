Optimaal genieten in de tuin? Dan is dit onmisbaar

weinorKlimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat de temperatuur in Nederland jaar in jaar uit stijgt. Hierdoor wordt het eerder in het jaar aangenamer om tijd buiten door te brengen, terwijl het in de zomermaanden fijn is om verkoeling op te zoeken. Met een zonnescherm kun je op een comfortabele manier veel meer tijd in de tuin doorbrengen.

“Met een zonnescherm wordt binnen buiten”, vertelt Martijn Westenbrink, verkoopleider bij weinor. “Je verlengt als het ware je woonkamer tot de buitenruimte.” Het scherm zorgt voor bescherming tegen de zon en verkoeling tijdens zeer warme dagen. Tegelijkertijd wordt de warmte vastgehouden, zodat het er ook eerder in het jaar óf tot in de late uurtjes aangenaam vertoeven is. Dat maakt het zonnescherm volgens Westenbrink ook ideaal voor bijvoorbeeld tweeverdieners die na hun werkdag willen ontspannen in de tuin. “Ze kunnen heerlijk, met bijvoorbeeld een wijntje erbij, de dag doorspreken in de buitenlucht.”

Ook genieten tijdens koelere avonden

Klanten kunnen daarnaast voor infraroodlampen kiezen, zodat ook tijdens koelere avonden van de tuin genoten kan worden. “De lampen worden direct warm en er gaat geen warmte verloren door wind of tocht. Daarnaast werken ze niet op gas, maar op elektriciteit. Dat is zeker in deze tijd een groot voordeel. LED-verlichting, onopvallend geïntegreerd in de cassette, biedt een aangenaam warmwit licht en is een onmisbare optie om lang buiten te kunnen vertoeven.”

Volledig scherm De Cassita II van weinor met haar puristische design in een harmonisch en slanke ovalen vorm. Optioneel kunt u kiezen voor een in de cassette geïntegreerde LED-verlichting. © weinor

Naast de temperatuurvoordelen van een zonnescherm, zorgt het uitrollen ervan ook voor meer privacy. “Nederland wordt steeds verder volgebouwd. Hierdoor wonen we steeds dichter op elkaar”, constateert Westenbrink. “Het is dan fijn als je onder het zonnescherm een hapje kunt eten, zonder dat de overburen op je bord kijken.” Het is bovendien een optie om een volant, een extra doek voor aan de voorzijde, te bestellen. Deze beschermt tegen de laaghangende zon en zorgt voor nog meer privacy.

‘Elk zonnescherm is anders’

Bij interesse in een zonnescherm is de eerste stap het bezoeken van een showroom van een van de vele partners in Nederland en België. “Potentiële klanten kunnen daar met eigen ogen zien welke uitstraling onze populairste modellen ‘Kubata’, ‘Opal Design II’ en ‘Cassita II’ hebben. Ook kunnen ze daar de ruim 140 doek- en 59 standaard framekleuren bekijken. Tevens is het mogelijk voor het frame ook een klantspecifieke RAL-kleur uit te kiezen.”

Volledig scherm Met zijn kubusvorm past het cassettescherm Kubata van weinor als stijlvol vormgevingselement perfect in de moderne huisarchitectuur. © weinor/Getty images/istock Wanneer de keuze gemaakt is, komt een installateur langs om de maten op te nemen, waarna een offerte zal worden opgemaakt. “Weinor levert altijd maatwerk”, benadrukt Westenbrink. “Elk zonnescherm is anders, afhankelijk van de mogelijkheden die het huis biedt.”

Ontwerp zelf je zonnescherm

“Met weinor kan je je zonnescherm geheel conform je eigen wensen samenstellen. De basis bestaat uit een zonnescherm van waterafstotende stof die volledig is op te rollen in een afgesloten cassette. Het zonweringdoek biedt naast een buitengewoon lange levensduur, blijvend stralende kleuren en een hoge UV-bestendigheid. Naar behoefte kan je extra features toevoegen, zoals bijvoorbeeld de infraroodlampen, LED-verlichting, volant en windscreens. Met kwaliteitsproducten van weinor investeer je in je woning en maakt je je terras tot het middelpunt van je buitenleven.”

Benieuwd naar de zonneschermen van weinor? Kijk op de website voor alle mogelijkheden of om een vakhandelaar bij jou in de buurt te vinden.