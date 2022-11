Opzoek naar een alternatief voor gourmetten? Probeer Chinese fondue

Amazing OrientalDe Chinese fondue ook wel hotpot genoemd, is gebaseerd op een bouillonsoep. Op de tafel liggen verschillende soorten ingrediënten die je in de hete bouillon kunt doen. Later op de avond is je soep helemaal op smaak gebracht met de ingrediënten die je in de hotpot hebt gestopt.