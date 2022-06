Organische vormen en een mix van materialen: dit zijn dé interieurtrends van dit najaar

Löwik Wonen & SlapenOrganische vormen, natuurlijke kleuren en materialen: dit zijn dé interieurtrends van 2022/2023. ‘De prachtige, warme kleuren die je vindt in de natuur halen we naar binnen’, zegt Lynn Veldhuis, stylist van woonwinkel Löwik Wonen & Slapen.

Organische vormen en comfort

‘Dit najaar zien we een mooie combinatie van organische vormen en strakke details in het interieur’, legt Lynn uit. ‘Denk aan een bank met ronde, vloeiende lijnen met daaronder dunne, strakke poten. Of aan een bank met een rechte vorm waarbij alleen de hoeken van het verlengstuk of de leuningen zijn afgerond. Het geeft de bank een speels en modern, maar ook een zacht uiterlijk.’

Rust en comfort

Volledig scherm Comfort wint het dit najaar van design, zien de stylisten van Löwik Wonen & Slapen. ‘Steeds vaker zien we bij banken en stoelen verstelbare voet- en hoofdsteunen en in huis wordt meer gelet op ‘lekker zitten’. Een strakke bank is prachtig, maar niet altijd even comfortabel’, zegt Lynn. ‘De rondingen, stoffen en kussens maken de zitmeubels zachter. Ook zien we vaker multifunctionele meubelen, bijvoorbeeld een bank waarvan de rugleuning alle kanten op kan draaien, zodat je hem anders in de ruimte kunt gebruiken zonder het meubel te hoeven verplaatsen.’

Terug naar de natuur

Dit najaar zijn we af van zwart en zachte pasteltinten. ‘We gaan terug naar de natuur waar je kleuren ziet als oker, terra, beige, donkergroen, blauw en bruintinten. Ook zien we veel hout, marmer en natuursteen terug in het interieur, in combinatie met glas met staal. Daarbij gaan we voor gedurfde combinaties, zoals aardse tinten gemixt met knalkleuren. Bijvoorbeeld een eyecatcher als een stoel in het knaloranje, of een kanariegele bank.’

Rustgevende accessoires

Accessoires brengen vooral rust in het interieur, zegt Lynn. ‘We gaan dit najaar voor een rustig ogende ruimte, zonder al te veel poespas. Daarbij zetten we grote, in het oog schietende stukken neer en vermijden tierelantijnen.’ De accentkleur dit najaar is goud, wat mooi combineert met natuurtinten als bruin, donkerblauw en groen. ‘Blikvangers die een beetje fonkelen vallen op tegen een rustige achtergrond. Daarbij geven messing en goud een chique look aan je interieur, maar zorgen ook voor warmte en gezelligheid.’

