Ouders over hun tieners en alcohol: ‘Mijn dochter (14) kreeg een cocktail aangeboden op een feestje’

Trimbos-expert Carmen Voogt reageert op drie drank-dilemma’s van drie verschillende ouders.

Ouders onder elkaar Roger (54) is vader van Flip (19) en Juul (bijna 15). Voor Roger is het duidelijk: geen achttien, geen alcohol. Dat dit niet bij alle ouders geldt, bleek toen Juul terugkwam van een feestje met vriendinnen waar de ouders alcohol schonken aan de kinderen. “Daar was ik echt heel verbaasd over. Je weet dat het niet mag, maar biedt het tóch aan. Ik vind dat - als je dit wil doen - je de ouders van tevoren moet vragen of zij dit goed vinden.” Roger besprak het met zijn dochter. “We hebben gezegd dat wij er niet achter staan dat ze drinkt, meer kun je niet doen, toch?”

Advies:

“Je hebt als ouder meer invloed dan je denkt. Een nog actievere houding kan bijvoorbeeld helpen. Roger geeft aan dat hij vindt dat de ouders hem in dit geval hadden moeten bellen, maar door van tevoren zelf kenbaar te maken dat jouw kind in ieder geval niet mag drinken, ben je de situatie al een stap voor. Kortom: bespreek het onderwerp en jouw regels niet alleen met je kinderen, maar ook met de ouders van de vrienden van je kinderen. Samen sta je sterker. Het argument ‘we dronken vroeger zelf toch ook hartstikke veel’, zou je kunnen weerleggen met het feit dat er vandaag de dag veel meer bekend is over de gevolgen van alcoholgebruik. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat de hersenen van kinderen nog tot het 25e levensjaar volop in ontwikkeling zijn, en dat alcohol daar een negatief effect op heeft.”

Eén glaasje met kerst? Daphne (42) is gescheiden en moeder van Eva (17). Thuis krijgt haar dochter nooit alcohol, dus ook niet tijdens kerst of oud en nieuw. “Opvoedkundige Marina van der Wal leerde me dat je thuis beter strikt kunt zijn: geen alcohol tot je achttiende.” Daphne houdt zich daaraan, maar haar ex-man neemt de leeftijdsgrens niet zo nauw. Daarom begint ze nu toch te twijfelen. Ze vindt dat ouders eenduidig moeten zijn. Bovendien is Eva bijna achttien. Dus misschien dan toch één glaasje met kerst…?

Advies:

“Het is onjuist om te denken: ‘één glaasje kan geen kwaad’ en ‘dan liever onder ons eigen dak’. Uit onderzoek blijkt echter dat juist dat ene glaasje thuis de grenzen van je kind vervaagt en ze daardoor eerder buitenshuis gaan drinken. Het is dus belangrijk het alcohol drinken echt zo lang mogelijk uit te stellen. In ieder geval tot kinderen achttien jaar zijn. Dat kun je beïnvloeden door duidelijke regels te stellen en door te weten met wie je kinderen omgaan en waar ze naartoe gaan. Dat klinkt misschien betuttelend, maar door dit op een meelevende en vooral positieve manier te doen, hoeft dit helemaal niet zo over te komen. Leg op een rustige manier uit wat de gevaren zijn van alcohol drinken, maar vooral wat de voordelen zijn van niet drinken tot je achttiende. Vertel dit aan je kind, de vrienden van je kind, en je (ex-)partner. Vooral laatstgenoemde zou daar vatbaar voor moeten zijn.”

Het goede voorbeeld Nu drinken Simon (13) en Fenne (11) alleen frisdrank, maar wat is het standpunt van hun ouders Jessie (42) en Edwin (46) als zij over een aantal jaar naar feestjes gaan en in aanraking komen met alcohol? Edwin: “Ik zou zelf denken: één biertje, prima. En ja, misschien gaat het een keer mis en drinken ze teveel. Maar dan leren ze ook waar hun grens ligt.” Jessie: “Ik weet niet of dat verstandig is. Hoe blijf je dan consequent? En hoe geef je het goede voorbeeld? We drinken zelf ook wel eens.”

Advies:

“Zien drinken, doet drinken. Dus heb je wijn of bier in vitrines of de koelkast liggen? Verplaats het naar de kelder, de bergkast of de schuur. Een wijntje bij het koken of het avondeten? Niet doen, of in ieder geval niet in het zicht. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positievere verwachtingen rondom alcohol ontwikkelen - bijvoorbeeld ‘alcohol maakt een feestje of een verjaardag leuker’ - dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Kinderen die positieve verwachtingen over alcohol hebben, blijken eerder te beginnen met drinken. En als ze eenmaal drinken, drinken ze ook meer. Kortom: blijf consequent ‘nee’ zeggen tot ze achttien zijn en geef het goede voorbeeld.”

Wil je tips over hoe jij als ouder het gesprek over alcohol aan kunt gaan met je puber? Kijk voor meer informatie op deze website.