Overweeg je een e-bike? Met leasen voorkom je onverwachte hoge kosten

ANWBE-bikes zijn populairder dan ooit: in het afgelopen jaar werden in Nederland voor het eerst meer elektrische dan normale fietsen verkocht. De prijs van een e-bike is over het algemeen een stuk hoger dan bij een normale tweewieler, maar ook de onderhoudskosten van e-bikes kunnen flink oplopen. Zie je daar tegenop? Overweeg dan om een e-bike te leasen.