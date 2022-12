Pas je zorgverzekering snel aan als je kind een beugel nodig heeft

Independer zorgVroeg of laat ontkomt bijna geen enkel kind aan een beugel. Waarschijnlijk staat je zoon of dochter niet gelijk te springen als het zover is. Ook als ouder is de kans groot dat je tegen de beugel opziet, vanwege de hoge kosten. Voor een beugel betaal je namelijk al snel zo’n 2000 euro. Een flinke kostenpost, dus. Hoe kun je dit slim regelen met je zorgverzekering?

Dure grap

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: een beugel wordt vrijwel nooit vergoed door de basisverzekering of tandartsverzekering. “Met een wat duurdere aanvullende verzekering krijg je wel de beugel vergoed”, legt Independer zorgexpert Bas Knopperts uit. “Orthodontie is duur, dus zoek vooraf goed uit welke dekking je wilt afsluiten. De voorwaarden en premies van beugelverzekeringen kunnen nogal van elkaar verschillen.”

Houd rekening met wachttijd

Steeds meer zorgverzekeraars hebben een wachttijd van ruim een jaar voor de vergoeding van orthodontie. Je betaalt dan dus eerst een tijd premie voordat je de verzekering kunt gebruiken. Veel ouders weten dit niet en sluiten een aanvullend orthodontiepakket dus te laat af.

Heeft je zoon of dochter al snel een beugel nodig? Er zijn ook nog steeds verzekeringen zonder wachttijd. Bas Knopperts: “Geen wachttijd betekent gelukkig niet dat je gelijk de hoofdprijs betaalt. Soms is een orthodontieverzekering zonder wachttijd zelfs goedkoper. Maar dan krijg je soms ook een lagere vergoeding. In de voorwaarden lees je hoe dit precies geregeld is.”

Let op de maximale vergoeding

Meestal ben je verzekerd voor een traject bij de orthodontist. “Dit betekent dat je geen vergoeding krijgt per jaar, maar een maximale vergoeding die voor het hele traject geldt,” aldus Bas Knopperts. Het eerste jaar van een beugeltraject is namelijk veruit het duurst. In dat jaar wordt de beugel geplaatst en dat kost veel geld. Na het eerste jaar bestaat het traject vooral uit controles, waarvan de kosten veel minder zijn.

Kijk niet alleen naar de maximale vergoeding. Er zijn namelijk ook verzekeringen die een bepaald percentage van het totale bedrag vergoeden. Bijvoorbeeld 75 procent, maar het kan ook minder zijn. Hoe lager de vergoeding, hoe minder premie je betaalt.

Weet je niet wat slim is om te kiezen? Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer, tipt: “Maak vooraf eerst een berekening van de beugelkosten. Of vraag een offerte aan de orthodontist. Vervolgens kun je verschillende dekkingen en zorgverzekeringen vergelijken om te zien wat de beste optie is voor jouw situatie.”

Meer beugelbekkies in het gezin?

Zijn er broertjes of zusjes die ook een beugel nodig hebben? Goed om te weten: de aanvullende verzekering voor orthodontie geldt per kind. Je krijgt dus niet één totaalbedrag voor al je kinderen, maar voor ieder kind een aparte dekking.

Tot slot: kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd met één van de ouders voor tandzorg. Maar, orthodontie valt hier niet onder. Zorg er dus voor dat jij, of je partner, op tijd een aparte aanvullende verzekering voor beugels afsluit. Je hoeft dit niet allebei te doen. Dat scheelt weer in de kosten.

Wil je weten wat voor jou de beste polis is?

