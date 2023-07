Patrick (50) heeft de grootste Heinekenverzameling van Nederland: ‘Ongeveer 35.000 unieke items’

HeinekenPatrick uit Zoetermeer had op zijn zestiende al de grootste Heinekenverzameling van Nederland. In 1990 stond hij samen met zijn 1530 verzamelstukken in het Guinness Book of Records. Inmiddels is de verzameling te groot voor zijn huis. Toch blijft hij verzamelen.

De 35.000 verzamelstukken slaat Patrick op in een loods in Benschop, die steeds voller wordt. Lopen kan alleen nog voetje voor voetje. De officiële telling houdt hij niet meer bij. “Ieder jaar tel ik er een paar honderd stuks bij op. Dan zit ik wel in de goede richting.”

Van jongs af aan Zijn passie voor Heineken groeide met de jaren, net als zijn verzameling. Het begon op zijn elfde. “Ik was altijd al een verzamelaar, net als de rest van mijn familie. Ik verzamelde stickers, BMW-autootjes en zelfs blocnotes. Op een dag besloot ik voor Heineken te gaan. Mijn ouders vroegen zich af - net zoals bij alle andere verzamelingen - hoe lang het zou duren, maar kijk hoe groot mijn verzameling nu is”, zegt Patrick lachend.

Ieder item erbij is als een doelpunt maken

Patrick vergelijkt het verzamelen weleens met voetballen. Een doelpunt kan eenvoudig, bijzonder, uniek, weergaloos of zelfs ongeëvenaard zijn. Zo is het ook met mijn verzameling. Ieder Heinekenitem dat ik erbij krijg, is voor mij als een doelpunt maken in de Champions League”, legt hij uit.

De nieuwe campagne ter ere van het 150-jarig bestaan van Heineken stelt hem voor een nieuwe uitdaging: alle unieke flesjes verzamelen. “Ik wil ze allemaal: groot, klein en de alcoholvrije versie. Ook in het buitenland ga ik later dit jaar op zoek.”

De Heinekenkenner

Familie en vrienden weten inmiddels wel dat ze tijdens hun vakantie in het buitenland uit moeten kijken naar nieuwe items. Zo helpen ze hem met zijn verzameling. “Ze noemen me ook wel de Heinekenman of Heinekenkenner”, vertelt hij lachend.

Alles rondom het merk interesseert Patrick: de marketing, alles wat achter de schermen gebeurt en de geschiedenis. Hij is onder de indruk van de impact van het merk.“Het jaartal 1873 (het jaar waarin Gerard Heineken de familiebrouwerij in Amsterdam opende, red.) is voor mij bijna net zo belangrijk als mijn eigen geboortejaar, 1973. In die 150 jaar is er veel gebeurd: 0.0, Silver, nieuwe reclames… Heineken is over heel de wereld.”.

De verzameling is meer dan een hobby. “Heineken is mijn hart. Nog voor geen miljoen zou ik mijn verzameling weg doen. Het liefst open ik een museum, maar dan moet ik eerst de loterij winnen.”

