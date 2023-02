Personages van Johannes Vermeer spelen hoofdrol in MEAU’s nieuwe hit

MEAU is de meest gestreamde vrouwelijke artiest van de Benelux in 2022. Met haar warme stem en ontroerende hits, heeft ze definitief een plekje veroverd in de Nederlandse muziekscene. Met het lied Als thuis verbindt ze beeldende kunst met muziek. Want ook kunst kan voelen als thuiskomen.

Een waar pareltje

In de videoclip maak je kennis met de meest bekende personages die de 17de-eeuwse schilder op het doek vereeuwigde, zoals Het meisje met de parel. Je ziet hoe deze bekende personages er vandaag de dag uit zouden zien. Zo brengt MEAU samen met ING het heden en het verleden samen en schrijft ze een stukje geschiedenis.

MEAU voelt zich vereerd dat ze dit lied heeft mogen schrijven voor de tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum. Ze kent het museum persoonlijk erg goed. Ze heeft er zelf gewerkt en haar moeder werkt er nog steeds. “Ik weet uit eigen ervaring hoe mooi kunst is, en wat voor emoties dat oproept bij mensen. Dat ik nu een stem mag geven aan verschillende personages van deze meester vind ik heel erg bijzonder.”

Friends Meet Again

De tentoonstelling is de grootste tentoonstelling van de schilder ooit. Nog nooit kwamen er zoveel werken (28) van de schilder samen. Sommige van deze werken komen speciaal voor de gelegenheid ook weer ‘thuis’ in Nederland. Met bruiklenen vanuit de hele wereld belooft deze overzichtstentoonstelling van Vermeer de grootste ooit te worden. Het thema van de samenkomst van muziek en Vermeer is niet voor niets ‘Friends Meet Again’.

ING is sinds 2005 hoofdsponsor van het Rijksmuseum en is enorm blij met de samenwerking met MEAU en het Rijksmuseum. “Het fantastische nummer van MEAU in combinatie met de muziekvideo is een ontzettend mooie manier om vooral jonge mensen te bereiken. Op deze manier maken we kunst ook toegankelijk voor hen”, zegt Yolanda van Die, verantwoordelijk voor Brand, Marketing en Communicatie bij ING Nederland.

Ook het Rijksmuseum is er trots op om in deze bijzondere setting weer met hun oude collega MEAU samen te werken. Het nummer ‘Als thuis’ is hieronder te beluisteren:

Win twee kaarten

Zie jij in de videoclip een paar personages waarvan je denkt: ‘Wacht even, die ken ik’? Doe dan tot en met 26 februari mee aan de winactie en win twee gratis kaartjes voor de tentoonstelling.

De tentoonstelling Vermeer is te zien tot en met 4 juni. Wil jij je laten inspireren door deze grote meester? Ontdek alles over Vermeer op de website van het Rijksmuseum.