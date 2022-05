Persoonlijke aandacht vertrekpunt voor ondernemerschap

QreditsJe eerste auto verkopen om startkapitaal te creëren voor je eigen zaak. Het is een keihard bewijs van stevige ondernemingsdrang. Daniëlle Bertram (35) bewees er al op haar negentiende over te beschikken. Het was het startsein van haar bakkerscarrière, die ze mede door het microkrediet van Qredits nog dagelijks van extra glans voorziet.

Met een vader, een opa en overgrootouders die de bakkersambacht beoefenden, was het een kwestie van tijd voordat Daniëlle haar eigen bakkerij zou beginnen. Eerst onder franchise van het gelijknamige familiebedrijf, vandaag de dag geheel op eigen kracht. Bakker Bertram. Wie er binnen loopt, treft een prachtige eigentijdse zaak.

Dat Daniëlle er een kleine ruimte heeft gereserveerd om verse producten te kunnen bakken, geeft aan dat ze haar ambacht graag tentoonstelt. ”Bakkers staan weer op een voetstuk”, zegt ze. “En bovendien willen klanten zien waar hun eten bereid wordt. Een open keukenbeleving. Ik heb hier alles om de winkel te runnen zoals ik dat altijd heb gewild.”

De financiering ervoor rondkrijgen bleek voor Daniëlle alleen nog wel een uitdaging. Sommige banken vonden dat ze tot nu toe ‘te hobbymatig’ bezig was. “Dat terwijl ik het plan zo goed op papier had. Bij Qredits zagen ze dat wel en kon ik mijn verhaal kwijt. Toen ik voor het eerst belde, had ik meteen met iemand contact die er voor mijn gevoel ook echt verstand van had. Ik vond het ook fijn dat we een afspraak maakten in het koffietentje bij mij om de hoek. Niet in zo’n typisch bankkantoor.”

“Deze bedrijfsadviseur van Qredits is ook bij mij langs geweest om te kijken naar de ruimte waarin mijn bakkerij moest komen. Er werd mij zelfs coaching tijdens het hele traject aangeboden. Omdat ik in het franchisebedrijf van mijn ouders ben opgegroeid en dus al wist hoe een opstarttraject werkt, ben ik daar niet op ingegaan. Al zegt dit natuurlijk wel iets over de betrokkenheid van Qredits. Andere ondernemers kunnen hier ongetwijfeld mee vooruit.”

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat we dit samen deden”, besluit Daniëlle. “Waar zij overigens écht persoonlijke betrokkenheid mee lieten zien, was dat Qredits míj tijdens de coronacrisis belde met de vraag of ik het financieel nog wel rond kreeg. Ze kwamen met ideeën om mij te helpen met mijn aflossing. Nu hebben bakkers weinig last ondervonden van de crisis en dus had ik die hulp niet nodig. Toch kan ik mij heel goed voorstellen dat anderen die het wél zwaar hadden, hier heel blij mee waren.”

