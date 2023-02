Persoonlijke objecten vertellen het verhaal van de rampnacht

Als het water komt vlucht de familie Rentier uit het Zeeuwse Nieuwerkerk naar zolder. In alle haast nemen ze de Singer trapnaaimachine mee. Zoals op veel plekken overleefde het gezelschap na koude angstige uren de eerste springvloed, maar op zondag stortte het huis alsnog in. De zolder werd een vlot en de naaimachine, op zijn kant, een box waarin het jongste meisje van drie werd gezet. Terwijl ze door het water worden meegesleurd houdt iedereen zich vast aan de naaimachine. Vlak voor de redding daar is, gaat het vlot ten onder. Moeder en vier kinderen komen om het leven. Alleen de vader, een van de zoons en de kinderen die tijdens de ramp niet thuiswaren, waaronder Janna, overleven het. De naaimachine komt bij Janna terecht, die hem haar hele leven bewaart. Nooit sprak ze over de ramp, niets wilde ze te maken hebben met de herinnering. Dat was te pijnlijk. Maar na haar overlijden vinden nabestaanden een brief met daarin de wens dat de machine wordt geschonken aan het Watersnoodmuseum.