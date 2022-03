Peugeots Power of Choice helpt ondernemers vooruit

Dat een bedrijfsauto van Peugeot altijd al een goede keuze was bewijst het feit dat een Peugeot sinds 1992 al zes keer de prestigieuze titel International Van Of The Year won. De laatste keer was in 2021, toen de elektrische Peugeot e-Expert die titel won. Wie kiest voor Peugeots International Van Of The Year is klaar voor de toekomst, want Peugeot is één van de eerste fabrikanten in Europa met een compleet gamma volledig elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s: de e-Expert, de e-Expert Hydrogen, de e-Boxer en de e-Partner.