Pittige en Zure noedelsoep – Sichuan Stijl

Personen 4

Bereidingstijd: 20 minuten

Ingrediënten

400g zoete aardappel vermicelli

12 knoflooktenen

4 el olie

Soepbasis

150 ml geconcentreerde kippenbouillon

500 ml water

Kruidenmix

4 tl geraspte gember

2 el gehakte knoflook

1 tl chilipoeder

1 tl Sichuan chilipoeder

1 tl geroosterde witte sesamzaadjes

1 tl donkere sojasaus

3 el lichte sojasaus

6 el Zhenjiang azijn

Toppings

120g taugé

2 el gefrituurde pinda’s

2 lente-uien

4 tl gepekelde Sichuan mosterd – Zhacai

koriander

Bereidingswijze

Snijd de lente-uien in fijne ringen.

Schenk de kippenbouillon samen met het water in een pan. Breng aan de kook en zet opzij.

Kook de zoete aardappel vermicelli op middelhoog vuur voor ca. 3 minuten tot ze beetgaar zijn. Giet het water af en laat de noedels uitlekken. Rasp de knoflooktenen en zet opzij.

Verhit olie in de sauspan. Frituur de pinda’s tot ze krokant zijn. Schep de pinda’s eruit en laat ze uitlekken op keukenpapier. Schep 4 eetlepels olie, waar de pinda’s in zijn gefrituurd in een koekenpan. Fruit vervolgens de geraspte knoflook in de olie tot er een geurige aroma vrijkomt. Schep de knoflook eruit.

Zet alvast 4 kommen klaar.

Meng in elke kom de volgende ingrediënten: ½ tl gehakte gember, ½ el gehakte knoflook, ¼ tl chili poeder, ¼ tl Sichuan chilipeperpoeder, ¼ tl geroosterde sesamzaadjes, 2 tl lichte sojasaus,

¼ tl donkere sojasaus en 4 tl Zhenjiang azijn. Verhit de olie waar de knoflook is in gebakken weer op en schep 2 tl olie in elke kom.

Verdeel de zoete aardappel vermicelli over de kommen. Leg vervolgens de taugé, gefrituurde pinda’s, gepekelde zhacai, lente-uien en de koriander erboven op. Schep de soep eroverheen.

Meng alles goed door elkaar.

