Positieve ontwikkelingen in onderzoek naar behandeling alvleesklierkanker

Onderzoeksteam

Onderzoek met organoids

Voor het vinden van een effectieve behandeling tegen alvleesklierkanker is veel onderzoek nodig. Daarom zijn, dankzij fondsen gedoneerd aan de stichting, inmiddels tientallen wetenschappers dagelijks keihard aan het werk. En met resultaat. Want dankzij de ontwikkeling van organoids, een versimpelde versie van een orgaan, krijgt het onderzoek een nieuwe dimensie. ‘Op basis van kleine stukjes tumor uit de alvleesklier is een driedimensionaal celkweekmodel ontwikkeld’, legt Van Eijck uit. ‘Hiermee kan, geheel dierproefvrij, sneller en eenvoudiger worden onderzocht waarom bij bepaalde kankercellen chemotherapie niet aanslaat en wat daarvan de gevolgen zijn.’

Toekomstige behandeling op maat

Het celkweekmodel biedt de onderzoekers een schat aan informatie. Zoals de oorzaak achter het falen van het immuunsysteem bij alvleesklierkankerpatiënten, waarna de immuuntherapie zou kunnen worden verbeterd. Daarnaast is het met de hulp van organoids mogelijk te bepalen welk oncolytisch virus het meest effectief is tegen de tumorcellen van de patiënt, aldus Van Eijck. ‘Op basis van de resultaten is een vervolgonderzoek gestart om in de toekomst patiënten een betere behandeling op maat te kunnen bieden en onnodige zware chemo te voorkomen.’

Stap dichterbij

Op dit moment is FOLFIRINOX-chemotherapie de meest gebruikte behandeling voor patiënten met gevorderde alvleesklierkanker. De therapie werkt echter niet bij alle patiënten, terwijl ze wel te maken kunnen krijgen met ernstige bijwerkingen. ‘Alvleesklierkanker is nog steeds één van de meest dodelijke kankervormen ter wereld’, zegt Van Eijck. ‘Momenteel bestuderen we de interactie tussen het immuunsysteem en kankercellen, en proberen een passende behandeling voor elke patiënt te vinden. Want wat bij de ene persoon wel werkt, hoeft dat bij de andere niet te doen. Hoe beter we alvleesklierkanker begrijpen, hoe beter we het kunnen behandelen. Zo blijven we toewerken naar het moment waarop alvleesklierkanker een goed te behandelen aandoening is.’