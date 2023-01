Prachtig en praktisch: de visgraat PVC vloer heeft het allebei

Esco VloerenDe visgraatvloer: een trend die al een tijdje gaande is. Houten planken in een prachtig visgraatmotief zorgen voor een warme, moderne én luxe uitstraling. Wil je geen houten vloer? Dan is de visgraat PVC vloer het perfecte alternatief.

Een visgraat PVC vloer vergeleken met een visgraat houten vloer

Tegenwoordig is het populair om in één grote ruimte zowel de woonkamer, eetkamer als keuken te positioneren. Prachtig, want hierdoor krijg je een wijds gevoel in plaats van allemaal kleine hokjes. Een gevoel van ruimte en bewegingsvrijheid, dat is wat je wil. Het maakt de ruimte helemaal af als je er voor kiest om overal dezelfde vloer te leggen, hierdoor lijkt je kamer optisch groter. De bijzondere visgraat vloer past perfect in deze grote ruimtes. Het motief komt in grote oppervlakte het beste tot zijn recht en door de bijzondere lijnen van het motief creëer je sfeer en warmte.

Bij een visgraat vloer denken mensen al snel aan een houten visgraat vloer. Maar niet iedereen wil een houten vloer in de keuken. De keuken is een ruimte die intensief gebruikt wordt en tijdens het koken wordt er ook nog wel eens geknoeid. Hierdoor kan het zijn dat een houten vloer na verloop van tijd wat vlekken gaat vertonen. In deze ruimtes vraagt een houten vloer dan ook om meer onderhoud.

Wil jij wel die prachtige visgraat houtlook vloer in je open ruimtes maar liever geen houten vloer in je keuken? Dan is de visgraat PVC vloer de perfecte oplossing voor jou. Laat jij per ongeluk je zelfgemaakte tomatensaus op de grond vallen? Bij een visgraat PVC vloer is dit geen enkel probleem.

Kies je voor click of lijm PVC? Wij leggen het verschil voor je uit

Volledig scherm © Esco Vloeren Er zijn twee soorten visgraat PVC vloeren: click of lijm. Het grote verschil tussen deze twee is dat je click PVC zelf kunt plaatsen terwijl je lijm PVC het beste door een vakman kunt laten leggen. De PVC click vloer leg je op een ondervloer en de PVC lijm vloer moet op een geëgaliseerde vloer verlijmd worden. Het egaliseren van de ondervloer kun je het beste door een vakman laten doen. Het is namelijk van belang dat er geen oneffenheden zitten in de ondervloer wanneer je voor lijm PVC gaat.

Wil jij de vloer op vloerverwarming gaan of laten plaatsen? PVC vloeren zijn hier super geschikt voor. We adviseren dan wel om de PVC vloer te verlijmen. Deze zit namelijk strakker op de ondervloer wat zorgt voor een betere warmtegeleiding. Op deze manier wordt de vloer sneller warm.

De voordelen van een PVC vloer voor je op een rijtje

Pvc vloeren winnen steeds meer aan populariteit. Tegenwoordig zijn deze vloeren van zo’n mooie kwaliteit dat ze bijna niet meer van een echt houten vloer te onderscheiden zijn. Dit komt doordat de houtprint van de PVC vloer is voorzien van een subtiel reliëf bij de noesten en nerven. Maar ook door een mooie V-groef toe te passen tussen de planken.

Daarnaast is de visgraat PVC vloer geschikt voor vochtige ruimtes. Deze vloer wordt namelijk gemaakt van kunststof en verschillende lagen PVC. Dit zorgt ook voor weinig contactgeluid. Fijn voor je onderburen dus.

Ook is er een goede prijs-kwaliteit verhouding. Een visgraat PVC vloer is een stuk voordeliger dan een houten vloer. Niet alleen bij de aanschaf maar ook in onderhoud is een PVC vloer goedkoper.

Volledig scherm © Esco Vloeren

Ontdek het ruime aanbod PVC vloeren in de showrooms door heel Nederland

Bij Esco Vloeren vind je jouw droomvloer. In de showrooms vind je een uitgebreide collectie in PVC vloeren, houten vloeren en tegels. de adviseurs staan voor je klaar om je meer te vertellen over de unieke eigenschappen van een PVC vloer.