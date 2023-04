Praktijkonderwijs motiveert leerlingen met Ik-fabriek

LMC Voortgezet OnderwijsLeren uit een boek of op een andere manier: op HPC Charlois ontdekken jongeren wat ze leuk vinden en waar hun talent ligt. Maar vooral in het laatste jaar bleken leerlingen steeds minder gemotiveerd om naar school te gaan. De Ik-fabriek bracht daar verandering in.

Geen motivatie

Binnen het praktijkonderwijs kunnen leerlingen de lat zo hoog leggen als zij zelf willen. Een hele klas hoeft er niet op eenzelfde niveau te leren. Toch bleken leerlingen vooral in de bovenbouw niet tevreden over het onderwijs dat hen werd aangeboden. Ze hadden het niet naar hun zin en kwamen niet graag meer naar school. “Om hier verandering in te brengen, stelden we een werkgroep samen”, zegt bovenbouwcoördinator en HPC-decaan Melissa Ladenius. “Met het project ‘leerlingentevredenheid’ stelden we als doel om de leerlingen positiever het laatste schooljaar te laten beleven en een betere aansluiting te maken tussen school en stage.”

Samen om de tafel

Om te kijken wat er beter kon, ging de werkgroep met de leerlingen in gesprek en stelde de vraag: wat zou jij graag willen, en hoe kan de school jou daarbij helpen? Melissa: “Er werden realistische wensen geuit, zoals het kunnen schrijven van een goede brief of extra lesuren om beter te leren rekenen of schrijven. Of jongeren wilden les over het aangeven van grenzen, solliciteren, of het aanvragen van zorgtoeslag. Ook het rooster moest anders: sommige leerlingen wilden vijf dagen stage lopen, anderen gingen liever een dag extra per week naar school.”

Ik-fabriek

“Alle leerlingen volgen nu lessen op maat in de Ik-fabriek”, legt Melissa uit. Daarbij wordt een andere invulling gegeven aan de vakken en hebben leerlingen meer autonomie. “We laten de leerlingen nu zelf kiezen wat ze willen doen. Omdat de lessen worden aangepast aan hun wensen en niveau, voelen zij zich meer gehoord en serieus genomen. Dat geeft de jongeren zelfvertrouwen. Waar behoefte aan is, dat geven we mee.”

Positief resultaat

Binnen een jaar zijn er al goede resultaten geboekt. “Door deze individuele aanpak zien we dat het verzuim afneemt en dat de leerlingen weer op tijd komen”, zegt Melissa. “Ze zijn gemotiveerder en hun autonomie is enorm gestegen.” Om een brug te slaan tussen school en stage heeft de werkgroep een intervisiemethodiek ontwikkelt die aansluit op de leerlingen van het praktijkonderwijs. “Hiermee geven wij onze leerlingen wekelijks de mogelijkheid om met elkaar te praten over gebeurtenissen op hun stageplek, onder begeleiding van hun job coach. Omdat de Ik-fabriek zo goed aanslaat, is het de bedoeling dat we het project ook in de andere klassen gaan uitrollen.”

