Projectleider Bas: “Er zijn wel degelijk doorgroeimogelijkheden in de bouw”

“In mijn werk heb ik veel te maken met grondwaterstroming”, steekt Bas van wal. “Want ook onder de grond, waar we het niet kunnen zien, stroomt het water. Nederland is dan wel een vlak land, maar de hoogte van het grondwater kan enorm verschillen. Als je bijvoorbeeld aan de oostzijde van Apeldoorn bent, kan de grondwaterstand zo’n vijftig meter onder het maaiveld zitten, terwijl het in de binnenstad maar twee tot drie meter diep zit. Daarnaast heb je verschillende grondsoorten in Nederland die ook invloed hebben op de grondwaterstand. Al die kennis heb je nodig als je bepaalde dingen wilt bouwen, zoals een riolering of een kelder.”

Van buitendienst tot projectleider

Bas weet zoveel over water door zijn hbo-studie land- en watermanagement. Toen hij deze had afgerond, schreef hij zich in bij een recruitmentbureau. Bas: “Vervolgens kon ik al snel aan het werk in de buitendienst van een water- en techniekbedrijf. Daar werkte ik mee met de jongens op de vrachtwagen. Dat heb ik een jaar of twee gedaan en op een gegeven moment ben ik het directiekantoor binnengelopen en heb ik aangegeven dat ik het wel zag zitten om als uitvoerder aan de slag te gaan.”

Vanaf dat moment kwam de carrière van Bas in een stroomversnelling. “Ik ben onderaan de ladder begonnen en vanaf dat punt ben ik doorgegroeid tot mijn huidige functie als junior projectleider. Er zijn dus wel degelijk doorgroeimogelijkheden in de bouw”, benadrukt hij. “Ik krijg veel vertrouwen van mijn werkgever om mezelf te ontwikkelen en het is mooi dat ik nu elke dag gebruik kan maken van alle werkervaring die ik de afgelopen zes jaar heb opgedaan.”

Blusvoorzieningen voor de brandweer

Volledig scherm Junior projectleider Bas © Bouwend Nederland Bas vertelt vol enthousiasme over allerlei verschillende projecten waaraan hij heeft gewerkt. “Op dit moment gebruikt de brandweer nog vaak leidingwater om branden te blussen. Maar drinkwater wordt steeds schaarser, daarom maken we brandblusvoorzieningen die gebruik maken van grondwater”, noemt hij als voorbeeld.



Als junior projectleider begeleidt Bas de werkzaamheden van A tot Z. “Ik maak een offerte, bereken hoe diep er geboord moet worden om voldoende capaciteit te behalen en tijdens de uitvoering van het werk ga ik ter plaatse checken of het klopt, want er is altijd een discrepantie tussen de theorie en de praktijk. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, zorg ik ervoor dat het project wordt opgeleverd.”

Een steentje bijdragen aan het duurzamer maken van ons land

“Onze regenwater infiltratiesystemen zijn ook belangrijk om te noemen”, vindt hij. “Dat is echt een heel interessant project. We hebben namelijk patent op deze systemen en het afgelopen jaar hebben we er ongeveer honderdvijftig geplaatst in Apeldoorn. Dankzij die systemen komt het regenwater niet meer terecht in het riool, maar wordt het gefilterd en vervolgens direct geïnfiltreerd in het grondwater. Daarmee ontlasten we de riolering bij extreme regenbuien.”

“Ik vind het prachtig om samen met een team iets te maken dat impact heeft. Klimaatverandering is een belangrijk item en echt iets waar we rekening mee moeten houden om hier prettig en veilig te kunnen leven. Ik ben er trots op dat ik in mijn werk een steentje mag bijdragen aan het duurzamer maken van ons land.”

