Provincie Utrecht zoekt grondeigenaren voor vrijwillige kavelruil in Kromme Rijn Oost

Provincie UtrechtDe provincie Utrecht is een vrijwillig kavelruilproces gestart, waarbij grondeigenaren in Kromme Rijn Oost de kans krijgen om een perceel te ruilen of te verkopen. Ook kun je meedoen als je eigenaar en beheerder wilt worden van (nieuwe) natuurgronden.