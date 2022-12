Rapper Dio en zanger Metejoor zetten zich in tegen achterstand lees- en taalvaardigheid

bol.comIn Vlaanderen en Nederland wordt het leesplezier van kinderen steeds minder. Uit onderzoek van Stichting Lezen blijkt dat een derde van de leerlingen in groep 6 lezen niet leuk vindt. Het moéten lezen neemt bij velen het plezier weg. Zonde, want een achterstand in lees- en taalvaardigheid zou ervoor kunnen zorgen dat een kind later zijn droombaan misloopt.

Om het plezier in lezen terug te brengen en omdat deze problemen het best zo vroeg mogelijk aangepakt kunnen worden, is bol.com bollebozen ontstaan. Dit initiatief van bol.com zet zich het hele jaar door in voor kinderen met een leesachterstand. In de kerstvakantie waren de bollebozen winterevents. Tijdens deze evenementen werden kinderen uitgedaagd om mee te doen aan allerlei spannende activiteiten, waarbij het leesplezier werd aangewakkerd.

Begeleid door hun helden gingen de kinderen aan de slag met woorden en letters, en maakten ze spelenderwijs kennis met taalvaardigheid. Rapper Dio en zanger Metejoor daagde de kinderen uit een eigen rap te maken, waarbij ze de juiste woorden en zinnen moesten samenvoegen tot een echt meesterwerk. Straatvoetballer Soufiane Touzani gaf een voetbalclinic waarin de kinderen lettervoetbal speelden, waarmee ze woorden vormden.

Bekijk hier hoe dat eraan toe ging:

Spelenderwijs met taal bezig

Touzani: “Vroeger heb ik ook veel moeite gehad met begrijpend lezen en bleek een gebrek aan interesse de grootste onderliggende reden te zijn. Daarom wilde ik mij graag inzetten om kinderen bij te brengen hoe leerzaam en tegelijkertijd plezierig lezen kan zijn, als je de juiste boeken maar hebt.”

Samen met plaatselijke scholen en voetbalverenigingen organiseerde bol.com bollebozen tijdens de kerstvakantie evenementen in Amsterdam, Utrecht en Antwerpen. Zo zijn kinderen ook tijdens de kerstvakantie spelenderwijs met taal bezig en ervaren ze het plezier van lezen. Dat is heel waardevol, want lezen is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Mooie afloop voor ieder kind

Bol.com bollebozen vindt het belangrijk dat alle kinderen in aanraking komen met de magische wereld die tot leven komt door het lezen van boeken. Maar helaas is dat niet voor elk kind werkelijkheid. Bollebozen is een initiatief van bol.com en is in het leven geroepen om kinderen in Nederland en Vlaanderen gelijke kansen te bieden.

Door het plezier van lezen en verhalen over te brengen en aan te wakkeren, maar ook door hun digitale vaardigheden te helpen ontwikkelen. Door het jaar heen zet bol.com bollebozen zich met talloze initiatieven in voor een goed verhaal met een mooie afloop voor ieder kind.

Naast het organiseren van de evenementen doneerde bol.com bollebozen 30.000 Letterpretpakketten aan kinderen via het Jeugdeducatiefonds en Stichting Jarige Job. Deze pakketten bevatten leuke leesboeken, doe-boeken en spelletjes om spelenderwijs het plezier in lezen te ervaren. Ook de kinderen die aanwezig waren op het event, zodat ze direct aan de slag konden met hun nieuwe enthousiasme voor lezen.