René is civiel ingenieur: “Ik heb al prachtige projecten mogen maken”

Bouwend NederlandHet was een gigantische klus, de renovatie van de Haringvlietbrug. Toen het beweegbare deel van meer dan twee miljoen kilo op z’n plek werd gehesen, stond civiel ingenieur René Baars erbij. “We hadden aan allebei de kanten anderhalve centimeter speling. Dat is idioot weinig, maar het ging in een keer goed. Wat een klus was dat. Te gek om mee te maken”, vertelt hij.

René kreeg de liefde voor de bouwwereld met de paplepel ingegoten. “Toen ik heel klein was, had ik dezelfde toekomstdromen als de meeste jongetjes: ik wilde bij de brandweer, bij de politie of in het leger. Maar mijn vader was projectmanager in de bouw en nam me regelmatig mee naar zijn werk. Op een gegeven moment had hij voor een bewonersavond een plan voor gebiedsontwikkeling op tafel gelegd. Hij gaf mij een doos kleurpotloden en de opdracht om de tekening in te kleuren. Het asfalt werd grijs, het grasveld en de bomen werden groen en zo maakte ik voor het eerst kennis met het vak van tekenaar, waarmee het zaadje was geplant voor mijn huidige werk.”

Civiele Techniek

Volledig scherm René Baars © Bouwend Nederland René volgde de duaal opleiding Civiele Techniek in Rotterdam, waardoor hij werken en leren kon combineren. “Waar mijn studiegenoten vooral aan het rekenen sloegen, ging ik tekenen.” René ontdekte de voordelen van 3D-modellen en wist zich daarin te specialiseren.



“Ik heb al prachtige projecten mogen maken”, vindt hij. Als voorbeeld noemt hij het metrostation in Den Haag, waarvoor de architect een ingewikkelde staalconstructie had ontworpen die als een netkous boven het busstation hing. “Daar zat constructief gezien een flinke portie uitdaging in, omdat tijdens het afremmen van de metro alle kracht op één punt kwam. Daarnaast werk je gedurende zo’n project samen met veel partijen: de staalbouwer die het dek maakt, een andere staalbouwer die de overkapping in elkaar zet, een installatiebedrijf dat voor alle verlichting en kabeltjes zorgt en ga zo maar door. Al die partijen hebben eigen modelleurs in dienst en dan is het mijn taak om al die 3D-modellen over elkaar te leggen en te controleren.”

Werken met animaties en computersimulaties

“Daarvoor werken we veel met 3D, animaties en computersimulaties waardoor je bewegingen tot in detail kunt volgen. Op die manier kunnen we mogelijke problemen vroegtijdig signaleren. Neem bijvoorbeeld de renovatie van de Haringvlietbrug, die hadden we al talloze keren digitaal in elkaar gezet voor we dat in het echt deden”, vertelt hij.



“Toch komen we nog vaak onvoorziene situaties tegen, ook hier. De middag voor de brug open moest, ontdekten we dat er nog een stuk beton in de weg zat. Met spoed hebben we een paar mensen gebeld die goed zijn in beton slopen en uiteindelijk was het overtollige beton net op tijd weg. Zulke situaties maken het werk wel extra spannend.”

Mijn werk is een beetje magisch

“Als je in de bouw werkt, is geen dag hetzelfde”, vervolgt René. “Ik heb meegewerkt aan aanmeerconstructies van gigantische zeeschepen in Curaçao, de sluis van Terneuzen en het verlengen van de A15 in Gelderland. Ik word er echt heel blij van als ik zie dat er buiten iets gemaakt wordt dat we in een digitale omgeving talloze keren in elkaar hebben gezet. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik een fietsparkeergarage op de Zuidas. Op een gegeven moment liep ik over een stuk betonwerk waar we heel lang over gediscussieerd hadden. We hadden allerlei problemen gesignaleerd en opgelost en toen ik daar liep, zag ik dat alles precies paste zoals wij het hadden uitgedokterd. Op zulke momenten wordt mijn werk tastbaar en dat is toch wel een beetje magisch.”

Kijk zaterdag naar De bouw maakt het

Ben je benieuwd wat de bouw nog meer te bieden heeft? Kijk dan iedere zaterdag om 17.00 uur naar De bouw maakt het op RTL 4 of ga naar de website.