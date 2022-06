Ria uit Zoetermeer: ‘Ik wilde een garage, maar koos voor een mooie fietsomgeving’

Florius HypothekenRia Heskens (69) uit Zoetermeer ging na haar echtscheiding op zoek naar een appartement. Ze verliet een vrijstaande woning, dus vanwege de ruimte stond een garage hoog op haar wensenlijstje. Na maanden zoeken, besloot ze haar woonwensen onder de loep te nemen en wat meer te focussen op de omgeving. “Ik woon nu dolblij in een appartement zónder garage, maar wel in een geweldige fietsomgeving.”

Deze frisse blik hielp Ria bij het vinden van een nieuw huis. En zij is zeker niet de enige, want het aanpassen van de woonwensen is voor maar liefst tweederde van de woningzoekenden de sleutel tot succes. Er wordt met name op een frisse manier gekeken naar locatie, type woning en de mate waarin opgeknapt of verbouwd moet worden. Dat en meer blijkt uit een onderzoek onder een kleine achthonderd huizenkopers in opdracht van Florius.

Heerlijke plek

Voor Ria kwam de frisse blik op haar woonwens na maanden bezichtigingen zonder haar nieuwe huis te vinden: “Ik woonde voor mijn scheiding in een vrijstaand huis in Bergschenhoek en was nu op zoek naar een appartement. Ik wilde graag gelijkvloers wonen en vanwege de extra ruimte stond een garage hoog op mijn wensenlijst. Ik heb veel huizen bekeken en werd regelmatig overboden. Heel frustrerend. Toen ben ik gaan nadenken over wat echt belangrijk voor me was. Had ik wel een garage nodig? Ik besloot ook te gaan kijken naar huizen zonder garage en wat meer te focussen op de omgeving waar de woning stond. Zo kwam ik terecht bij mijn appartement in Zoetermeer. Toen ik er binnenstapte was ik meteen enthousiast. Het is hier heel licht en er hangt een erg fijne sfeer. Ik woon nu in een geweldige fietsomgeving, vlak bij het Balijbos. De buurt is heel prettig en ik heb hele leuke buren. Het is een heerlijke plek om te wonen!”

Top drie van irritaties

Het is geen gemakkelijke markt en in de top drie van irritaties staan de hoge huizenprijzen (65 procent), het lage aanbod in de eigen prijsklasse (65 procent) en overbiedingen (59 procent). Ook het kleine aanbod op de gewenste locatie (36 procent) en in de gewenste grootte (32 procent) worden genoemd.

Goed kijken

Volledig scherm Ria wilde niet meedoen met het constante overbieden. “Daardoor ging er best wat aan mijn neus voorbij”, blikt ze terug. “Dat vond ik toen erg jammer, maar achteraf ben ik zo blij dat ik dit huis gevonden heb. Het is een kwestie van omschakelen en open staan voor wat er nog meer is. Natuurlijk zijn er ook wensen waar je wel aan vast wilt houden, maar sommige blijken toch minder belangrijk dan je van tevoren voor ogen had. Hoeveel ruimte heb je nou echt nodig als je alleen woont? De buurt en de omgeving zijn minstens zo belangrijk en daar heb ik enorm mee geboft!”

Positieve extra’s

In bijna een derde van de gevallen leverde het aanpassen van de woonwensen ook nog eens onverwacht positieve extra’s op: een nieuwe buurt die veel fijner bleek dan gedacht, de voordelen van wonen in een energiezuinige woning, het genot van verhuizen naar een dorp na jaren in een drukke stad of, zoals in het geval van Ria, iets minder ruimte, maar wel een fijne omgeving. Wie de blik verruimt, heeft simpelweg meer te kiezen. Dat is op de woningmarkt van nu een voordeel, met soms een verrassend resultaat.

