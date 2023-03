Rijzende ster Gavin-Viano maakte een jongerenvoorstelling over drill-rap: ‘Theater is voor iedereen’

Na zijn opleiding stond Gavin-Viano in grote producties door heel Europa. “Heel gaaf. Toch zei mijn moeder op een gegeven moment: ‘Jij hebt zelf ook zoveel ideeën in je hoofd, is de regieopleiding niet iets voor jou?’ Toen ben ik aangenomen aan de Toneelacademie Maastricht en daar in 2020 afgestudeerd.” En niet onverdienstelijk: zijn afstudeervoorstelling werd bekroond met de DNA Next Stimuleringsprijs. Inmiddels maakt hij voor verschillende theaters en bekende gezelschappen voorstellingen, waarvan Sjenk de nieuwste is. Een interactieve jongerenvoorstelling vanaf 14 jaar of ouder die ook interessant is voor ouders.