OpelSteeds meer mensen rijden elektrisch. Maar is het iets voor jou? Voor de serie Laadpaaltalks sprak reporter Fleur met fasciatherapeut Robin Bhaggan (29). Hij vond de overstap naar elektrisch rijden best een omschakeling. “Het rijcomfort was meteen heerlijk, maar ik moest even wennen aan het opladen.”

Robin reed voorheen in een oude dieselauto waar hij per kwartaal veel wegenbelasting aan kwijt was. “De prijs van diesel ging ook steeds meer omhoog, dus ik dacht: ik wil iets anders. Iedereen in mijn omgeving raadde me af om een elektrische auto te kopen. Zij koppelden de kosten aan het aankoopbedrag, waardoor het niet goedkoper zou zijn dan een dieselauto. Ik dacht: het scheelt wel, want je hebt geen brandstofkosten meer en betaalt geen wegenbelasting. Dus ik heb in 2020 dus toch een tweedehands elektrische auto gekocht.”

Vond je het een grote omschakeling?

“Het rijcomfort vond ik meteen heerlijk. Ik hou van lekker muziek luisteren in de auto, wat zonder motorgeluid veel beter gaat. Je hoeft in de winter ook niet meer te wachten tot de motor warm is. Ik heb hiervoor altijd in een schakelauto gereden, maar ik vind het heel lekker dat ik niet meer hoef te schakelen. De auto kan ook op de automatische piloot gas geven en remmen. Ik hoef zelf alleen maar te sturen!”

Was er ook iets waar je aan moest wennen?

“Ik dacht eerst dat je er steeds rekening mee moest houden of er op de plek van bestemming wel een laadpaal is. Als ik vanuit mijn woonplaats Castricum naar mijn ouders in Groningen ga, dan is dat tweeënhalf uur rijden. Haal je dat zonder te laden, en waar vind je onderweg een laadpunt? Dat zat niet in mijn systeem omdat ik mijn hele leven in benzine- en dieselauto’s heb gereden.

Ik rijd meestal naar dezelfde plekken, dus inmiddels weet ik precies hoe ver ik kan komen en waar ik kan opladen. Maar ook als ik een keer naar een andere plek ga, kan ik prima laden. Er zijn ook overal laadpalen, dat is een groot voordeel.”

Zijn er nog meer voordelen?

“Als je privé een elektrische auto koopt, krijg je subsidie. Dat voordeel had ik niet, omdat ik ‘m zakelijk heb aangeschaft. Gelukkig compenseert de lagere bijtelling. Ik betaal maar 8 procent bijtelling, wat heel erg weinig is.

Bij m’n vorige auto’s was ik daarnaast veel geld kwijt aan onderhoudskosten. Er moest vaak motorolie worden vervangen of iets worden gerepareerd. Daar heb ik nu geen last meer van. Toen ik laatst met mijn elektrische auto voor een APK bij de garage kwam, was het ook meteen: alles prima, niks aan de hand. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik alleen voor de APK-kosten heb betaald.”

Waarom zou je je vrienden aanraden om over te stappen?

“Vanwege het financiële plaatje, maar ook omdat het zo comfortabel is. Ons hondje Flynn bleek ook gebaat bij de overstap naar elektrisch rijden. In onze dieselauto werd hij standaard ziek, dus elk uitje was een gedoe. Toen we keer met mijn schoonouders meereden in hun elektrische auto, was de hond helemaal oké. Ik was helemaal verbaasd, want hoe kon dat?

Blijkbaar heeft dat te maken met de trillingen van de motor of het geluid. Hij heeft nooit meer last van autoziekte sinds wij onze elektrische auto hebben. Dat klinkt misschien als een klein voordeel, maar het geeft ons een enorm gevoel van vrijheid. Eerst dachten we: o nee, we moeten met de auto weg. Nu is het: leuk, waar gaan we naartoe?”

