Robin van de Wifi Crew: 'Een hulpvraag begint met luisteren’

Tijdens een vakantie maakt het je waarschijnlijk niet veel uit als de wifi-verbinding een keer hapert. Maar eenmaal thuis - en weer aan het werk - wil je overal perfecte wifi, voor een online videovergadering of voor een Netflixsessie in de avond. Heb je vragen over je internetverbinding? Dan staat Ziggo’s Wifi Crew voor je klaar met advies op maat.

Bij de Wifi Crew merken ze goed dat de back to school- en terug-naar-kantoor-periode is aangebroken. Robin: “De vakantieperiode is wat dat betreft altijd de stilte voor de storm. Gelukkig hebben we landelijk inmiddels een paar honderd Wifi Crew-leden die te bereiken zijn via telefoon en 24/7 via chat.”

Ver weg en toch dichtbij

‘Kunt u het modem eens uit- en aanzetten?’ is een vraag die Robin nooit als eerste stelt. “Die is vaak onnodig, omdat ik op afstand kan zien hoe lang het modem al aanstaat. Maar na drie weken vakantie kan het geen kwaad om ‘m even opnieuw op te starten. We kunnen overigens veel op afstand. Live meekijken in de meterkast bijvoorbeeld, via de camera van de smartphone van de klant. Superhandig, want je ziet vaak in één oogopslag of alles goed is aangesloten of dat het foute boel is. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, zoals het spreekwoord zegt. Ik heb inmiddels alle soorten meterkasten gezien, van antiek zonder hoofdaansluiting tot nieuwbouw-strak.”

Luisteren staat op 1

Als hulplijn moet je als IT-specialist ook over een empathisch vermogen beschikken. De oplossing kan technisch zijn, maar de menselijke factor is bepalend. “Dus begint een hulpvraag altijd met luisteren”, vertelt Robin. “Sommige mensen die contact opnemen, zijn in een baalstemming. Begrijpelijk en daarom is het extra belangrijk om de emotie weg te nemen. Dat doe je allereerst door te luisteren. En soms door snel te schakelen. Ik had een keer een vrouw aan de lijn die helemaal in paniek was omdat ze bijna een online sollicitatiegesprek in moest en het internet haperde. Ze had gelukkig ook Vodafone, dus ik activeerde een noodbundel. Ik zei: ‘Ga eerst je sollicitatie maar doen via 5G, daarna bel ik je wel terug.’ Om te vragen hoe het gesprek ging en antwoord te geven op haar wifi-vraag.”

Hoe krijg je overal in huis perfecte wifi? Wifi-expert Robin legt het uit in deze video.

[video]

Geen installatiestress

Een van Robins beste tips is en blijft de wifiversterker. “Die bieden we ook aan, zodat je in elke ruimte in huis een stabiele en snelle wifi-verbinding hebt.” Hij lacht: ”Ik woon zelf in een nieuwbouwhuis met van die dikke betonnen muren, dus ik heb zelf maar liefst twee sets van drie versterkers staan.” En vervolgt: “De boosters zijn heel gebruiksvriendelijk, maar als de klant twijfelt aan zijn of haar kunnen, dan installeren we ze samen, als dat minder stress oplevert.”

Dag en nacht bereikbaar

Wil jij ook altijd en overal in huis perfecte wifi? De Ziggo Wifi Crew is dag en nacht bereikbaar, tussen 8.00 en 20.00 uur via de chat of telefoon en buiten kantoortijden (na 20.00 en voor 8.00 uur) via de Messenger in de Mijn Ziggo-app. Kijk hier voor meer tips en tricks van het team.