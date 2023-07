Rotterdams museum viert 20-jarig bestaan met zomer vol activiteiten

In de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie vertellen 99 foto’s verhalen over de ontwikkeling van 180 jaar fotografie in Nederland. Iedere zondag kun je aansluiten bij een flitsrondleiding door deze interactieve tentoonstelling. Binnen een half uur heb je een introductie op zak, om daarna langs alle foto’s te kunnen dwalen.

Voor het eerst worden ook de meer dan 1.200 foto’s getoond die bezoekers de afgelopen twee jaar als honderdste foto hebben ingestuurd. De ingezonden foto’s vormen samen de tijdelijke tentoonstelling De Eregalerij, dat ben jij!, die het fotomuseum speciaal heeft samengesteld in het kader van zijn twintigjarig bestaan. Met deze foto’s kunnen bezoekers zelf nieuwe verhalen creëren door ze te combineren op speciaal hiervoor ingerichte tafels.

Zomeravond@Nederlands Fotomuseum

Tijdens verschillende edities van Zomeravond @ Nederlands Fotomuseum beleef je het museum van een hele andere kant. Praat bijvoorbeeld mee met beeldbepalende fotografen over de beeldvorming van mannen, kunstmatige intelligentie in fotografie en de do's en don'ts van fotograferen op straat. Voorafgaand aan deze avonden vinden er summer classes plaats voor beginnende fotografen. De summer classes worden gehouden onder begeleiding van een professionele fotograaf, waaronder Fotograaf des Vaderlands Marwan Magroun en fotograaf en skateboarder Marcel Veldman.

Exposities

Ook overdag zijn er allerlei activiteiten in het museum. Bezoek bijvoorbeeld een van de andere exposities, zoals die van de Koninklijke Fotobond waar bijna zevenduizend amateurfotografen lid van zijn. Ook is er een tentoonstelling van Theater Rotterdam, dat een fotowedstrijd uitschreef rond de voorstelling The Story of Travis. Met de tentoonstelling Getekend door het leven vertellen jongeren hun verhaal via tatoeages en poëzie.

Workshops

Elke woensdag zijn er workshops waarbij je alles leert over onder andere blauwdruktechniek of het spel Zinnige Zintuigen kunt spelen. Als onderdeel van de expositie Getekend door het leven zijn er in het laatste weekend van juli workshops spoken word en kun je een hennatatoeage laten zetten.

Vier ook de fotografie

Het jubileumprogramma van het Nederlands Fotomuseum duurt tot en met 10 september. Het museum is geopend van maandag tot en met zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Tickets voor een Zomeravond @ Nederlands Fotomuseum bestel je hier. Met een ticket voor een van de summer classes krijg je tevens toegang tot de Zomeravond @ Nederlands Fotomuseum waarin de fotograaf die de masterclass geeft te gast is.