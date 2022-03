Samen beslissen over behandeling biedt patiënt met diabetes meer zekerheid

Franciscus Gasthuis & VlietlandAls patiënt met diabetes type 1 je eigen doelen formuleren en de behandeling samen met de specialist afstemmen op jouw persoonlijke situatie. Het is een belangrijk onderdeel van de werkwijze bij het Diabetes & Vasculair Centrum van Franciscus Gasthuis & Vlietland . Want door patiënten te betrekken bij de keuze voor hun behandeling, krijgen zij meer regie over hun eigen gezondheid en zijn de resultaten van de behandeling beter.

Diabetes mellitus, of suikerziekte, is een stofwisselingsziekte waarbij het lichaam geen of onvoldoende insuline aanmaakt. Of waarbij de lichaamscellen onvoldoende op insuline reageren. Patiënten met diabetes kunnen we onderverdelen in 2 types: diabetes type 1 en diabetes type 2. Bij diabetes type 1 maakt de alvleesklier helemaal geen insuline meer aan. Er is dan een voortdurend gebrek aan dit hormoon. Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline. Dit kan komen door overgewicht en weinig beweging, maar het kan ook erfelijk zijn.

Keuzes bij diabetes type 1

Omdat het lichaam zelf (bijna) geen of onvoldoende insuline meer kan maken, moeten mensen met diabetes type 1 zichzelf insuline toedienen. Er is geen optie om hier niet voor te kiezen. Maar wel in de manier waarop je de insuline toedient of de glucosewaarden meet, zegt internist Silvia Eskes. ‘Je kunt insuline toedienen met een insulinepen of -pomp. Ook voor het controleren zijn er meerdere opties. Bijvoorbeeld door in je vinger te prikken en zo de bloedglucose te meten of door een sensor te plaatsen die de bloedglucose doorlopend meet. Op basis van gesprekken met onze specialisten, kiest de patiënt de behandeling die het beste past.’

Voors en tegens

Elke patiënt maakt zijn eigen afweging van de voors en tegens van een behandeling. ‘Die keuze is ook sterk afhankelijk van iemands persoonlijke voorkeur. Omdat je levenslang te maken hebt met diabetes, spelen veel factoren een rol. Bijvoorbeeld hoe jouw gezinsleven er uitziet en welke sporten je beoefent. Als internist adviseer ik een behandeling aan de patiënt, maar de patiënt neemt de beslissing. Ik vind het belangrijk dat patiënten zelf meedenken over wat het beste past bij hun persoonlijke situatie.’

Volledig scherm Indah van de Ham & dokter Eskes © Franciscus Gasthuis & Vlietland

Visie Samen Beslissen

Franciscus werkt vanuit de visie Samen Beslissen. Dat wil zeggen dat arts en patiënt samen beslissen over de behandeling. ‘Ik zorg dat ik goed uitleg waarom ik tot een advies kom. Zo begrijpen patiënten beter mijn keuze. Alle patiënten met diabetes type 1, starten met een insulinebehandeling waarbij zij 4 keer per dag insuline moeten toedienen. Als zij uiteindelijk toch een andere vorm van behandeling wensen, begeleid ik hen hier zo goed mogelijk bij. Doordat de patiënt hier zelf een keuze in heeft, is de behandeling succesvoller.’

Diabetes & Vasculair Centrum

Volledig scherm Indah van de Ham had diabetes tijdens haar zwangerschap © Franciscus Gasthuis & Vlietland Om patiënten met diabetes zorg op hoog niveau te bieden, werkt Franciscus met een multidisciplinair team van internisten/endocrinologen, internist-vasculair geneeskundigen diabetesverpleegkundigen en vasculair verpleegkundigen. Ook is er een nauwe samenwerking met de afdelingen Diëtetiek, Podotherapie, Oogheelkunde, Cardiologie, Neurologie, Vaatchirurgie, Gynaecologie, Psychologie en het Obesitas team. ‘Om patiënten met diabetes goed te kunnen begeleiden, heb je bepaalde expertise nodig,’ legt internist Eskes uit. ‘Daarom werken wij met een multidisciplinair team. Elke maand hebben wij een overleg waarbij wij de patiënten gezamenlijk bespreken. Voor patiënten is het fijn dat wij op die manier alle kennis in ons ziekenhuis bundelen.’

Diabetes en zwangerschap

Binnen Franciscus is er een zorgpad, speciaal voor zwangere vrouwen met diabetes. Dit biedt voordelen voor de zwangeren, bijvoorbeeld dat verschillende afspraken in het ziekenhuis plaatsvinden op 1 ochtend. Diabetes bij een zwangerschap is een risico omdat er een kans is op aangeboren afwijkingen. Vooral als het om diabetes type 1 gaat, want dit heeft de patiënt al voor de conceptie. De bloedsuikers moeten voor de zwangerschap al in orde zijn en ook tijdens de zwangerschap is een goede controle van belang. Zo ook voor Indah van de Ham, die samen met internist Eskes de behandeling kiest die het beste past bij haar leefsituatie. Bekijk hier haar volledige verhaal.