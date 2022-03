Schade herstellen of vervangen: met deze keuze draag je bij aan een betere wereld

a.s.r.Wat denk je: is repareren van schade beter dan vervangen? Onderzoeksbureau CE Delft berekende dat het herstellen van een stenen aanrechtblad zes keer beter is voor het klimaat dan alles laten vervangen. Met het repareren van je aanrechtblad bespaar je de CO2-uitstoot van de productie van 1.022 plastic flesjes van een halve liter.

Veel Nederlanders gebruiken een recyclebare waterfles, omdat ze daarmee een hoop afvalplastic besparen. Dat is beter voor de wereld. Sta daar ook eens bij stil als je schade hebt aan bijvoorbeeld je stenen aanrechtblad en je kiest voor het laten vervangen ervan. Want als je al jaren geen plastic waterflesjes meer koopt dan is de CO2-winst die je daarmee in 10 jaar hebt geboekt in één klap weg als je kiest voor vervangen in plaats van repareren. Repareren is een stuk beter omdat de hele keten (graniet winnen, verwerken, vervoeren, opslaan, een aanrecht maken, weer vervoeren en dan plaatsen) dan niet in gang hoeft te worden gezet.

Klanten én het klimaat helpen

Bij a.s.r. verzekeren ze veel Nederlanders voor hun inboedel en huis. Als daar schade aan optreedt is er de keuze tussen repareren of compleet vervangen. Het liefst ziet a.s.r. dat al hun klanten kiezen voor duurzaam herstellen, want zo worden klanten én het klimaat geholpen. Want voor een nieuwe vloer moeten bomen worden gekapt, alles in ruwe planken gezaagd, per schip vervoerd, tot parket verwerkt, ingepakt en naar de consument gebracht. Zonde als de schade net zo goed gerepareerd kan worden.

Klimaatvergelijkingen

Onderzoeksbureau CE Delft heeft het verschil in klimaatimpact van vervangen versus herstellen voor drie veelvoorkomende thuisschades (waterschade aan een houten vloer, inbraakschade aan een kunststofkozijn en valschade aan een stenen keukenblad) berekend. Het onderzoeksbureau kwam tot verrassende conclusies. In het geval van de waterschade aan de houtenvloer bleek dat de klimaatimpact van repareren drie keer lager ligt dan van vervangen en bij de andere cases was de klimaatimpact bij herstellen zelfs zes keer minder belastend voor de aarde.

1.022 plastic PET flesjes

Alle resultaten staan weergegeven in kg CO2-equivalenten. Onderzoekster Lynn Snijder van CE Delft: “Omdat zo’n getal vaak moeilijk te duiden is, maken we graag concrete vergelijkingen. De CO2-besparing van herstellen ten opzichte van vervangen van valschade aan een aanrechtblad is vergelijkbaar met de productie van 1.022 plastic PET flesjes van een halve liter.” Koopt een consument al jaren geen plastic waterflesjes meer, dan blijkt dus dat de CO2-winst die hij daarmee in 10 jaar geboekt heeft in een klap weg is.

Milieuvriendelijk schades herstellen

Als duurzame verzekeraar vindt a.s.r. het belangrijk dat meer consumenten weten dat schadeherstel niet alleen makkelijker is, maar ook nog eens bijdraagt aan het milieu. Niet klakkeloos kiezen voor vervangen bij schade zou een no-brainer moeten zijn. Want vervangen heeft veel meer negatieve klimaatimpact dan herstellen.

Zelf een steentje bijdragen aan een betere wereld? Ontdek hier meer over schades op een milieuvriendelijke manier herstellen.