Scherp geprijsde tegels bij Jan Groen Tegels: “Door groot in te kopen houden we de prijzen laag.”

Voor ieder budget

Jan Groen Tegels is al 52 jaar de specialist in keramische wandtegels, vloer - en tuintegels. Met ruim zestig grote en kleine merken en 15.000 verschillende tegels, is er voor iedere smaak en ieder budget een passende tegel te vinden. Klanten kunnen er ook terecht voor laminaat en vloerverwarming en alles wat met tegels te maken heeft.

Het familiebedrijf heeft twee winkels, in Bleiswijk, van 5.000 m2, met een luxe showroom met vloeren, kasten met panelen en badkameropstellingen, en een budget formule in Utrecht. Zes dagen per week staan de deskundige adviseurs klaar om alle mogelijkheden te laten zien en praktische of tips te geven over alles wat bij een tegelwand- of vloer komt kijken, zowel op het gebied van stijl als techniek.

Advies op maat

Volledig scherm De laatste trends, gespot op beurzen in Bologna en Valencia, worden door Jan Groen Tegels op de voet gevolgd, je kunt er terecht voor eerste keus kwaliteit tegels in alle vormen, structuren, kleuren, motieven, maten en afwerking De hardlopers van het moment: tegels met een natuurlijke uitstraling en geschikt voor vloerverwarming. Naast het uiterlijk van de tegel, is ook de voegkleur, het legpatroon en de afwerking bepalend voor het eindresultaat. Voor advies op maat kunnen klanten een afspraak maken om in de winkel onder andere een 3D tekening te laten maken en zo een goed beeld te krijgen van hoe de tegels in de badkamer, keuken of op de vloer eruit gaan zien.

Scherpe prijzen

Jan Groen Tegels staat bekend om de grote voorraad, waardoor er vaak snel geleverd kan worden, aan particulieren en tegelzetters tot klusbedrijven en architecten. Die grote voorraad is juist nu een voordeel, legt manager Jasper Keijzer uit. “Keramische tegels worden geproduceerd met gas en met grondstoffen, zoals klei, uit de Oekraïne. De oorlog heeft ervoor gezorgd dat de prijzen van tegels momenteel door het plafond gaan. Wij hebben bewust veel meer tegels ingekocht, dan doen we altijd rechtstreeks bij de fabriek, op dit moment zelfs 35% meer dan normaal. Door groot in te kopen proberen we de situatie het hoofd te bieden en kunnen we de prijzen voor onze klanten zo laag mogelijk houden.”

Voor meer informatie ga naar www.jangroentegels.nl