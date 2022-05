Shell Moerdijk werkt samen met bewoners aan een duurzame wijk

Shell Nederland RaffinaderijWij denken dat het kan. Sámen werken aan een verbeterd klimaat. Als we met elkaar de mouwen opstropen, kunnen we de CO2-uitstoot terugdringen en de opwarming van de aarde tegengaan. Jij draagt vast ook je steentje bij door afval te scheiden, net iets vaker de fiets te pakken of misschien heb je al zonnepanelen op je dak laten leggen of jouw huis laten isoleren. Wil je meer doen én woon je in Moerdijk of een van de omliggende gemeenten? Dan is er goed nieuws.

Shell Moerdijk wil jou en de buurtbewoners helpen om duurzame initiatieven in de omgeving van Moerdijk te realiseren. Maar waarom doet Shell dat? En vooral: Hoe gaan ze dat doen?

Waarom wil Shell helpen?

We willen met zijn allen de klimaatdoelen halen. We willen de CO2-uitstoot terugdringen en de opwarming van de aarde stoppen. Om dat te realiseren is Shell Moerdijk druk bezig met het verduurzamen van hun eigen activiteiten. Een onderdeel daarvan is het grote zonnepark bij Shell Moerdijk en het investeren in circulariteit. Dat is een mooie stap naar een duurzame toekomst, maar zelfs een megaconcern als Shell kan het niet alleen. Daarom heeft Shell de campagne ‘Samen voor een duurzame wijk’ in het leven geroepen, want veranderen doen we samen.

Hoe werkt het?

Met de campagne ‘Samen voor een duurzame wijk’ zoekt Shell de samenwerking met bewoners uit de woonplaatsen Strijen, Strijensas, Moerdijk, Zevenbergen, Klundert en Fijnaart. Bewoners, verenigingen en clubs uit deze gemeenten kunnen hun plannen voor verduurzaming kenbaar maken via www.shell.nl/voordewijk

Welke plannen kunnen meedoen?

Alles kan en mag, zolang het maar een initiatief is dat bijdraagt aan een schonere wijk, buurt of gemeente. Een plan waarbij je samen met jouw buurtgenoten bouwt aan een duurzamere wijk. Daarbij kan je denken aan zonnepanelen op het buurthuis of dubbele beglazing voor de kantine van de voetbalclub, meer groen in de wijk of elektrische laadpalen in de buurt. Steek de koppen bij elkaar op jouw sportclub of buurtvereniging of bedenk samen met de buren een goed plan.

Wat kan je winnen?

Nadat jouw plan is ingediend op de website toetst een jury van deskundigen de inzendingen op originaliteit en haalbaarheid. Per gemeente worden er drie plannen geselecteerd en de bedenkers mogen hun initiatief presenteren voor de jury. Uiteindelijk blijft er per gemeente één winnaar over en die krijgt maximaal 10.000 euro van Shell Moerdijk om de plannen te realiseren en praktische ondersteuning bij de uitvoering van het project.

Help mee!

Help mee om dit initiatief breed onder de aandacht te brengen bij de bewoners uit jouw buurt. Download de toolkit op de website en verspreid de aangereikte actiemiddelen via de kanalen van de buurtvereniging of sportclub. Samen kunnen we meer! Doe je mee?