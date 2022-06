Showroom ondergaat ware metamorfose

SunCircle by Rietveld zonweringWie het hoofd en huis komende zomer koel wil houden, doet er goed aan advies te vragen bij Rietveld Zonwering. Screens, markiezen en rolluiken worden op maat gemaakt en gemonteerd. En sinds het Utrechtse bedrijf de samenwerking is aangegaan met SunCircle is de service alleen maar groter geworden.

Ruim 76 jaar is Rietveld Zonwering een begrip in Utrecht en heeft vele woningen voorzien van zonwering en aanverwante producten. Dit jaar wordt een spannend jaar: het familiebedrijf gaat de samenwerking aan met SunCircle uit Barneveld. Dat betekent dat de showroom, waar ook een grote collectie gordijnen en horren aanwezig is, een ware metamorfose ondergaat.

“Door samen te werken met SunCircle verstevigen we onze positie op de markt. SunCircle is al jaren een grote speler op de markt en we werken al jaren samen met dit bedrijf. De handen worden ineengeslagen waardoor we nog meer service kunnen bieden,” aldus een woordvoerder.

Vakkundige montage

En service heeft het bedrijf hoog in het vaandel staan. De lijntjes zijn kort doordat ontwikkeling en productie in eigen beheer zijn en er snel kan worden geschakeld. Bovendien biedt SunCircle zeven jaar garantie op zonwering. “En heel belangrijk: wij hebben professionele monteurs in dienst met jarenlange ervaring. Zij meten nauwkeurig in en monteren de zonwering vakkundig.

Om klanten tegemoet te komen berekenen we momenteel de prijsstijging van materialen niet door aan de klant. De prijzen zijn niet alleen gestegen door corona, maar ook door de huidige geopolitieke situatie. Wij vinden dat de klant daar niet de dupe van moet van worden. Daarnaast hebben we een actie waarbij we de montagekosten niet doorberekenen. Dit doen om de gestegen prijzen van het afgelopen jaar te compenseren.” Deze actie geldt voor de buitenzonweringsproducten van SunCircle.

Trend: screens

De trend van het moment zijn screens. Belangrijk bij een screen is duurzaamheid, effectiviteit en de een screen moet natuurlijk doen waarvoor het is bedoeld: de zon weren. “De vraag naar screens is momenteel groot. Terecht want dit zonnescherm neemt geen kostbare ruimte in beslag en worden aan de buitenkant van de woning bevestigd. Screens zijn niet verduisterend waardoor de woning licht blijft en bewoners wel naar buiten kunnen kijken, maar passanten niet naar binnen.” Een ander voordeel is dat screens in de winter een isolerende functie hebben waardoor de verwarming iets lager kan.”

Na de zomer start Rietveld Zonwering met de verbouwing van de showroom. Dat betekent dat klanten het tijdelijk niet kunnen bezoeken. “En dus laten onze adviseurs de mogelijkheden aan de hand van stalen zien bij de klant thuis. Wel zo makkelijk.”

Benieuwd naar de producten en mogelijkheden? Kijk dan op www.rietveldzonwering.nl en www.suncircle.nl. Kijk voor meer informatie over de actie op rietveldzonwering.nl/gratis-montage