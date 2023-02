Sinking Cities: ‘De bodem daalt harder dan de zeespiegel stijgt’

‘Bodemdaling is een abstract probleem’, zegt Cynthia Boll. ‘Met ons project willen we dat inzichtelijk maken. Wat betekent bodemdaling voor ons in de dagelijkse praktijk? En dan zie je dat het verweven is met zo’n beetje alles dat we doen. Wonen, werken, ontspannen. Zo staan er achtduizend nieuwe woningen gepland in één van de laagst gelegen polders van Nederland. Wie bedenkt dat?’

Volledig scherm Cynthia Boll. © Sinking Cities

Tien meter onder NAP

Nederland is kampioen in het bouwen van dijken, dammen en waterkeringen. Maar terwijl alle aandacht uitgaat naar de zeespiegelstijging, voltrekt zich aan de andere kant van de dijk een probleem dat veel minder bekend is. Of waarvan in elk geval de gevolgen niet altijd voldoende aandacht krijgen.

De bodem daalt al sinds de middeleeuwen, maar door onder meer klimaatverandering gaat het sneller dan verwacht. Volgens schattingen komen delen van de Randstad acht tot tien meter onder NAP te liggen. Met een stijgende zeespiegel kunnen we ons zo’n hoogteverschil niet permitteren. Dat is geen probleem van de toekomst, het is nu gaande. Overal zakt er wel wat weg met grote gevolgen voor bijvoorbeeld de funderingen van huizen.

Lakoniek

‘Die andere strijd van Nederlanders tegen het water’, noemen Boll en Bakker het gevecht tegen de bodemdaling. Wat Boll het meest verbaasde tijdens het fotograferen is dat de mensen, ook in Gouda, er zo lakoniek over doen. ‘Terwijl er echt iets moet gebeuren als we duurzaam in dit deel van Nederland willen blijven wonen.’



Gouda is de tweede stad die Boll heeft vastgelegd binnen het project Sinking Cities. Voor Jakarta kreeg ze de Zilveren Camera, een prestigieuze fotografieprijs. ‘Het is interessant dat mensen allemaal anders met die bodemdaling omgaan’, aldus Boll. ‘In Jakarta wordt wateroverlast als een gegeven beschouwd en passen mensen zich aan. In Nederland halen we onze schouders erover op en denken we dat het zo’n vaart niet zal lopen.’

Hoopvol

Volledig scherm Expositie in het watersnoodmuseum. © Sinking Cities Ondanks alles zijn Boll en Bakker hoopvol. ‘Of hoopvol het goede woord is weet ik niet’, zegt Boll. ‘Maar er verandert wel iets. In het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land zie ik het thema wel vaker terugkomen. We gaan echt nadenken over de andere scenario’s voor de toekomst.’



De expositie Sinking Cities Gouda is tot en met 15 mei te zien in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.