Sinterklaasviering: een bijzonder feest voor iedereen

BisonspoorSinterklaas vieren is een traditie die veel kinderen vanaf jongs af aan meekrijgen. Kinderen ervaren de komst van Sinterklaas als een feestje. Ook bij winkelcentrum Bisonspoor wordt er jaarlijks een festijn van gemaakt. In het bijzonder is er een Sinterklaashuis, waarmee er een unieke beleving wordt gecreëerd. Bovendien staat er dit jaar een speciaal thema centraal.