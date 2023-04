Slaap je slecht? Zo herstel je je biologische klok

YakultHet ingaan van de zomertijd, werken in een ploegendienst, reizen naar een andere tijdzone of simpelweg te vroeg of te laat naar bed gaan: het zijn allemaal dingen die je biologisch ritme kunnen verstoren. Hoe erg is dat en wat kun je doen om je biologische klok weer op tijd te laten lopen?

Elk mens heeft een biologisch ritme. Het is een interne ‘klok’ die er onder meer voor zorgt dat we op gezette tijden moe worden en weer ontwaken. Maar die klok kan ook ontregeld raken. Als dat gebeurt, raakt je slaapcyclus verstoord, met alle nare gevolgen van dien.

De gevolgen van slaapgebrek

Zo’n verstoord dag-nachtritme is namelijk funest voor je slaap. En zoals je waarschijnlijk wel weet, is een goede nachtrust extreem belangrijk voor je mentale en fysieke welzijn. Slaap je slecht, dan heeft dat invloed op zo’n beetje alle processen in je lichaam. Slaapgebrek leidt tot verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol en kan op die manier een lichamelijke stressreactie veroorzaken. En dat heeft weer negatieve gevolgen voor de spijsvertering, ontstekingsstoffen in het bloed en de samenstelling van je darmflora.

Vatbaarder voor ziektes

Die laatste, ook wel je darmmicrobiota genoemd, speelt een sleutelrol in je algehele gezondheid en die van je darmen. Dat zit zo: in de darmen leven biljoenen bacteriën, die constant met elkaar strijden om voedsel en een goed plekje in de darmen. Zolang er een goede balans is in het aantal goede en slechte bacteriën, voel jij je goed. Is het evenwicht verstoord, dan kun je last krijgen van je darmen en vatbaar zijn voor ziekten. En dit kan dus het gevolg zijn van een slechte nachtrust.

7 tips om je bioritme te herstellen

Op lange termijn kan slaaptekort zelfs leiden tot overgewicht en diabetes. Dat is onderzocht (1) bij mensen die in ploegendienst werken en dus wisselende slaappatronen hebben, maar het geldt voor iedereen die niet slaapt op de momenten dat dat volgens de natuur de bedoeling is.

Zo’n verstoord ritme is geen pretje. Maar wat kun je doen om het biologisch ritme weer te herstellen? 7 tips.

● Ga zoveel mogelijk op een vaste tijd naar bed en sta op een vaste tijd op.

● Zorg ervoor – als het kan – dat je slaapt wanneer het donker is en wakker wordt wanneer het licht is. Het heet niet voor niets náchtrust.

● Pak overdag zoveel mogelijk daglicht mee en zorg ’s avonds dat het goed donker is in je slaapkamer. Zo maken je hersenen het ‘slaapstofje’ melatonine aan wanneer het bedtijd is.

● Beperk het gebruik van slaapmedicatie. Slaappillen en ook supplementen met melatonine kunnen je biologische ritme verder verstoren.

● Beweeg voldoende. Zo zorg je ervoor dat je daadwerkelijk moe bent op het moment dat je naar bed gaat. Maar ga niet pas ’s avonds laat (intensief) sporten, want dat werkt dan weer averechts.

● Eet en drink gezond. Want zoals gezegd kan slaapgebrek leiden tot darmproblemen. Het werkt twee kanten op: als je buik rustig is, helpt dat ook voor een goede nachtrust.

● Ook zijn er aanwijzingen dat probiotica kunnen bijdragen aan een gezonde darmflora. Deze producten, zoals gefermenteerde melkdrankjes, bevatten grote hoeveelheden nuttige melkzuurbacteriën die mogelijk een verstoord evenwicht in je darmen kunnen herstellen.

