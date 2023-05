Slaapt het hele gezin slecht in de warme maanden? Dit kun je doen

YakultFijn hoor, dat het lekker lang licht is. Maar voor de nachtrust van jonge kinderen is het minder prettig: die zijn nauwelijks in slaap te krijgen en staan voor dag en dauw alweer aan je bed. En daar lijdt je eigen nachtrust ook weer onder. Zo kom je als gezin toch uitgerust de zomer door.

Veel kinderen slapen in de lente en zomer slechter. Dat komt deels doordat het langer licht is en - als de temperaturen stijgen - door de warmte. Maar dat is niet het enige.

Verstoord dag-nachtritme

De meest voorkomende oorzaak van dat slechte slapen is een verstoord dag-nachtritme. Zoals je waarschijnlijk wel weet, zijn kinderen gebaat bij regelmaat. En dat is nou net waar het in de zomermaanden nogal eens aan schort. Waarschijnlijk ben je als ouder wat losser met de bedtijden dan normaal. Een middagdutje overslaan omdat jullie lekker op het strand zitten, de kinderen ’s avonds wat later op bed leggen omdat het zo gezellig is op de buurtbarbecue: heel begrijpelijk, maar niet handig voor het dag-nachtritme van de kleintjes. Dat raakt zo verstoord.

Gebroken nachten breken je op

Vervelend voor de kinderen, en minstens net zo vervelend voor jullie als ouders. Want die gebroken nachten breken ook jullie op den duur op – en niet zo’n beetje. Eén slechte nacht is nog geen drama, maar is het avond aan avond raak, dan ga je dat merken. Je wordt prikkelbaar en de kleinste tegenslag kan al te veel zijn. Ook fysiek heeft een slechte nachtrust invloed op zo’n beetje alles. Onder meer je spijsvertering raakt van slag en de samenstelling van je darmflora gaat erdoor achteruit.

De rol van je darmflora

Die laatste, ook wel je darmmicrobiota genoemd, speelt een sleutelrol in je algehele gezondheid en die van je darmen. Het grootste deel van je afweersysteem zit namelijk in je darmen. Een goede balans en een rijke variatie aan bacteriën in je darmen zijn belangrijk om je goed te voelen. Raakt het evenwicht verstoord – door slaaptekort bijvoorbeeld – dan kun je last krijgen van je darmen en vatbaar zijn voor ziekten. Bovendien werkt een slechte darmgezondheid een slechte nachtrust in de hand, en als je niet uitkijkt kom je zo in een vicieuze cirkel terecht.

Dit kun je doen voor een betere nachtrust

Gelukkig is er wat aan te doen. Om te beginnen met de kinderen: houd ook in de warmere maanden de vaste bedtijden aan, hoe ingewikkeld dat soms ook is. Zorg daarnaast dat het goed donker is op de kinderkamers en dat ze het niet te warm hebben, maar ook niet te koud. Als zij weer goed slapen, slapen jullie als ouders waarschijnlijk ook stukken beter.

Verder is het voor een goede nachtrust belangrijk voldoende te ontspannen, genoeg te bewegen en gezond te eten. Een evenwichtige darmflora kan namelijk bijdragen aan betere slaap. Met groente, fruit, peulvruchten, bonen, noten en zaden op het menu zit je goed. Of probeer eens probiotica, bijvoorbeeld in de vorm van zuiveldrankjes. Die gunstige bacteriën bereiken levend je darmen en uit onderzoek1 blijkt dat ze daar een verstoord evenwicht kunnen herstellen. Laat die zomernachten maar komen, jij kunt ze hebben.

